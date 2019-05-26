通緝犯佯綁鞋帶拔腿狂奔　仍遭快腿警衝入草堆速逮

▲劉姓通緝犯遭警攔檢，佯裝綁鞋帶後拔退狂奔數百米，仍不敵警方快腿遭逮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警察分局鶴岡派出所5月25日下午2時許在執行巡邏勤務時，發現1輛自小客車旁有2名男子形跡可疑，疑似毒品交易，乃上前盤查，不料其中1名劉姓嫌犯（39歲），因被通緝中，佯裝綁鞋帶後爬腿狂奔，警方追了百米後在草堆裡將劉嫌逮捕後送回派出所偵辦。

▲▼劉嫌拒盤查後轉身狂奔，警方早有防備，也以衝百米速度在後追捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，25日下午2時許，巡邏至台72線路橋下與頭屋交界處時，發現1輛小客車旁有2名形跡可疑的男子，疑似在進行毒品的交易，遂上前盤查；警方先確認駕駛徐男身分無誤後，再詢問旁邊的劉姓男子，劉男因怕身分暴露，竟謊稱忘記身分證號，後為員警要求人臉辨識查證身分時，劉男蹲下佯做綁鞋帶，隨即拔腿往坡坎下狂奔逃逸，員警見狀後也以跑百米速度在後狂追，追了百米後在一處草叢堆裡將劉嫌逮捕。

警方說，劉嫌居無定所，平時靠打零工維生，日前因涉及槍砲及妨害公務案件，未依照期限至地方檢察署開庭，遭苗栗地方檢察署通緝，因懼怕入監受刑，所以遇到警察盤查才拔腿狂奔，欲逃避刑獄，最後仍遭警方移送臺灣苗栗地方檢察署歸案。