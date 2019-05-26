住海邊的部！5分鐘介紹「內政部做什麼」　網笑翻：到底嗑多少

政治中心／綜合報導

你知道內政部在做什麼嗎？內政部26日在臉書上傳一支4分50秒影片，介紹內政部的業務與各個機關，只見影片使用Google小姐的聲音，開頭就先自嘲是「天下第一住海邊的部」，接著突然「歪樓」提到日本輕小說作品《Re：從零開始的異世界生活》的女主角愛蜜莉亞、雷姆，以及日前因為「手銬上的鬆緊度剛好」被打5星高分的竹北派出所，讓網友笑稱「小編，不要再嗑了！」

「快速認識最關心你的部會！」內政部26日在臉書上傳一支影片，並且表示「你知道你的生活大小事，很多都和內政部有關嗎？你知道內政部管的守備範圍，不但超越『管到海邊』，更達到『管到超自然』的境界嗎？讓小編用5分鐘，帶你認識內政部的業務與各機關！」

▲內政部5分鐘短片業務與各機關。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

內政部的影片顯示，很多人都不知道內政部在做什麼，「頂多知道內政部有個具有饒舌潛力的部長（徐國勇），以及有個疑似撿到槍的粉專」，其他就都不知道了。內政部是全國內政的最高處理機關，從出生到死亡，內政部全程「一條龍」服務，「很會管，也管很多，號稱第一住海邊的部」。

內政部表示，戶政司管理人口與戶籍，像出生、過世、收養、結婚，都有當地戶政機關為大家服務。這時內政部影片話鋒一轉，突然放上一張常常被網友惡搞的嘲諷柴犬照，強調「如果你找不到結婚對象，對象只有抱枕、siri小姐，或那種正片照超過一公尺高度，側面照不到一厘米厚度的『老公』或『老婆』（暗指海報），那也可以考慮參加我們辦的聯誼活動，給自己一個脫魯的機會。」

內政部在介紹民政司時，提到涉及宗教、殯葬部分，突然題外話說台灣是全球唯一沒有宗教衝突的國家，堪稱世界奇蹟，若硬要說有什麼宗教衝突，頂多就是2017年由輕小說改編的日本動畫《Re：從零開始的異世界生活》中，粉絲們因為喜歡不同女性角色，所以創出了「愛蜜莉亞教」和「雷姆教」，「這兩派信徒雖然文化背景相同，也信奉同一本經典，但卻彼此互看不順眼，所幸當時雙方都十分克制，頂多就是發動鍵盤嘴砲，才沒有釀成重大衝突」。

▲51區。（圖／達志影像／美聯社）

關於移民署，內政部在影片中表示，是負責入出境安全管理，協助新住民朋友大小事，並管理台灣外來人口，「或許有人會問，外來人口有包含外星人嗎？如果他們開飛碟超速，或把陽明山的牛吸走，也是找移民署嗎？當然不是！你當我們移民署有裝備雷射槍？而且外星人明明是由美國51區、MIB星際戰警管…」這時突然傳出敲門聲和長官清喉嚨的聲音，相當逗趣。

另外，內政部影片稱，相信大家都知道警消空勤是人民保母、救援天使，「想多認識他們，除了可以參考官網、相關活動之外，警察的部分更可以到google地圖瀏覽『第一屆竹北派出所盃作文大賽』，裡面內容30％是奇幻，30％是錯亂，30％是唬爛，剩下的10％是豬排丼飯。4.9顆星的評價，神話紀錄的寫下台灣人作文能力高度發展，拿諾貝爾文學獎只是時間問題而已。」

▲網友稱竹北派出所「手銬鬆緊度剛好」。（圖／翻攝google）

內政部這支短片在2小時內吸引5.6萬觀看次數，7000多人按讚，2333分享次數。網友們留言表示，「有生以來第一次看完政府的政令宣導短片」、「小編，不要再嗑了」、「最後的作文比賽真的很棒」、「為什麼...我...看得懂...雷姆教...與...艾蜜莉亞教...的...宗教戰爭...」、「宗教那裡宅氣沖天wwwww」、「小編嗑了什麼 都給我來一點」、「內政部是不是有偷偷進口荷蘭草？」、「這小編當公務員太浪費才能」。

陳其邁也在底下留言稱，「我看完了，是很棒的影片。雖然什麼教和什麼教那邊看不是很懂XD 內政部加油！」網友們則回覆「不要問，那很可怕」、「邁邁不需要懂那個哦～～～（摸肚）」、「邁邁可以去問館長..XD」、「你只要說『國中生才做選擇』就好了」、「邁邁也來一下 介紹行政院或副院在做什麼」。

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