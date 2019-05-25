郭台銘超人氣擠爆嘉義街頭　公開喊話要為台灣民主經濟打拼

▲▼ 郭台銘嘉義美食之旅原定首站嘉義噴水雞肉飯，由於民眾太過踴躍只好被迫前往林聰明砂鍋魚頭，兩公里不到的距離，走了快一小時。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

郭台銘25日南下嘉義，第一站先前往許世賢故居，緊接著前往檜意森活村參觀，原定晚間六點前往嘉義噴水雞肉飯圓環總店用餐再到隔壁御香屋品招牌葡萄柚飲，因為現場爭睹民眾太踴躍因而取消。緊接著一行人轉往中正路商圈品嘗當地特色小吃｢林聰明砂鍋魚頭｣，但由於民眾實在太熱情，搶著跟郭台銘合照，將整個中山路及文化觀光夜市擠的水洩不通。

郭台銘25日嘉義行程由市議員鄭光宏、陳家平及嘉義市團委會主委黃國芳陪同，先是前往許世賢故居拜會監察院長張博雅，緊接著到檜意生活村後，郭台銘搭乘專屬的廣告戰車出現在嘉義市中山路鬧區向沿路民眾揮手致意，下戰車前，郭台銘持麥克風對民眾說，來到台灣民主聖地嘉義，希望大家支持他，讓他為台灣民主、經濟打拼。

隨後郭台銘在眾人簇擁下走下戰車，民眾瘋狂的向他湧入要求拍照、握手，對於民眾要求他來者不拒，但由於爭睹，握手民眾實在太多，原定首站要吃的噴水雞肉飯只好放棄，御香屋葡萄柚飲也只好請友人代買。

郭台銘隨後在隨行工作人員及現場民眾，媒體的｢層層包圍｣下，沿著中山路騎樓走向文化路觀光夜市，但由於握手、拍照民眾實在太多，不到兩公里的路程，走了將近一小時，沿途民眾不斷呼喊著｢總統好｣、｢救台灣｣，｢發大財｣，只見郭台銘維持著一貫的微笑，不斷提醒民眾小心安全。

隨後郭台銘一行人來到中正路林聰明砂鍋魚頭，受到店東林聰明及第三代林佳慧熱烈迎接，也由於林聰明砂鍋菜的名氣，加上郭台銘超強人氣讓整個中正路商圈瞬間擠爆。