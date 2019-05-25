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華聞快遞／上海推陸首個「貫徹實施外商投資法決定」　

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▲▼上海東方明珠一日遊。（圖／記者謝璩安攝）

▲上海東方明珠。（圖／記者謝璩安攝）

《上海》推出陸首個貫徹實施外商投資法決定

《市人大常委會關於貫徹實施<中華人民共和國外商投資法>若干問題的決定》自2020年1月1日施行，這是地方人大推出的首個貫徹實施《外商投資法》的決定。《決定》共六條，包括廢止現行的《上海市外商投資企業審批條例》；明確上海地方性法規中與《外商投資法》不一致的條款，均應停止實施；規定市、區兩級人民政府制定相關外商投資促進和便利化政策措施的依據、程式和許可權；積極爭取國家設立特殊經濟區域或者實行外商投資試驗性政策措施等。（經濟參考報）

《廣東》一季度廣州民營經濟增加值超9600億元

據統計，廣州市一季度新登記私營企業6.5萬戶，佔新增市場主體70.4%，同比增長38.1%。全市民營經濟增加值2108.54億元（人民幣，下同，約新台幣9610億元），佔全市GDP的38.3%，同比增長7.8%，增速比全市GDP增速快0.3個百分點，比上年同期加快2.2個百分點。此外，全市一季度實有登記私營企業97.7萬戶，同比增長29.2%，佔市場主體的46.3%，註冊資本（金）86800億元，同比增長126.2%。全市民間投資同比增長17.5%。（南方日報）

《安徽》一季度工業投資增長9.1%　製造業投資同比增長12.1%

據悉，安徽一季度工業投資增長9.1%，增速高於固定資產投資0.9個百分點。其中，製造業投資增長12.1%，增速比全部工業高3個百分點。此外，製造業投資同比增長12.1%，增速比一季度和去年同期分別回落1.9和3.4個百分點。製造業投資增速雖有所回落，但投資結構進一步優化，技改投資保持良好增長態勢，增速高於全部製造業投資7.5個百分點，比去年同期提高0.7個百分點。其中，電腦通信和其它電子設備製造業技改投資同比增長44%，比全部製造業高24.4個百分點，比去年同期高40個百分點。（中安在線）

▲▼人潮,廣東,廣州。（圖／CFP）

▲廣州市。（圖／CFP）

《廣東》每年將扶持1000個村發展農業特色產業

根據《「一村一品、一鎮一業」建設工作方案》顯示，自2019年開始連續3年，每年扶持1000個村發展農業特色產業，到2021年全省扶持3000個村發展農業特色產業，形成200個特色農業專業鎮，實現粵東粵西粵北地區全覆蓋；帶動形成一批有影響力的全國「一村一品」示範村鎮，新增一批全國名特優新農產品目錄。（南方日報）

《浙江》計劃總投資855億元　紹興上虞19個重大專案集中開工

紹興市上虞區共有19個項目日前集中開工，計劃總投資186.92億元（約新台幣855億元），其中，產業專案11個，總投資144.5億元；政府投資項目8個，總投資42.42億元。這批項目中，既有生命健康、新材料、現代醫藥等戰略性新興產業項目，又有科創、文旅、總部經濟等專案，也不乏一江兩岸景觀工程、舜江大橋拼寬工程、上源閘水廠遷建工程等基礎設施民生類項目。（浙江日報）

《香港》科技園16家企業在國際發明展取得50項大獎

香港科技園公司24日舉行第47屆日內瓦國際發明展祝捷會，包括香港應用研究院在內的16家園區企業，參展的50項產品均獲獎，當中包括最崇高的「至高榮譽大獎」。其中獲得「至高榮譽大獎」的皓智慧源有限公司，專注於開拓環保鋰電池業務，所研發的「WATMAR3水性製造及回收電池技術」，可促進鋰電池的回收、再生及循環使用。（香港中國通訊社）

《黑龍江》一季度清潔能源發電量同比增長25%

據統計，2019年黑龍江電網新能源發電量繼續保持著快速增長勢頭，一季度清潔能源發電量68.15億千瓦時，同比增長25%；清潔能源發電量佔全省發電量的18.7%，同比增長3.7個百分點；棄風電量1.1億千瓦時，同比減少66.47%。此外，黑龍江新能源利用率達96.2%，高於大陸國家電網有限公司考核指標7.2個百分點。

▼黑龍江省大興安嶺。（圖／CFP）

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關鍵字：外商投資法,廣州民營經濟,製造業,農業特色產業,香港科技園,清潔能源

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