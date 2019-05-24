海鱸竿一支1900元「老闆佛心重打標」　釣友：這事大家都做過

▲價值1900元的海鱸釣竿，店長同意重打檟價避免釣友回家出事。（圖／張姓網友提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名網友在釣魚社團ｐｏ文指稱，在連鎖釣店買了支海鱸釣竿，臨走前請店長幫忙把標價撕掉，說回家會出事......結果店長秒回「我幫你重打一張吧」卻一舉釣出許多釣友內心深處的痛，回應這事大家都做過；好有佛心的店家幫忙改標籤；釣具店老闆都是好人，或跟老婆大人說是抽獎抽中的，釣魚比賽送的；不然老婆上網一查就….；這或是改天老婆生氣上網賣掉就會悲劇。

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▲釣竿「3支300元」，釣客：千萬別讓老婆知道釣竿價錢。（圖／張姓網友提供）

張姓網友在臉書社團台灣愛釣魚釣技討論區說，在連鎖釣具店買了支9呎的Exsence Infinity海鱸竿，標價是1900元，付完錢後立即要求店長把標籤撕掉，但店長立即回覆，「我幫你重打一張吧」；不僅獲得1300多位社團按讚，黃姓網友回應，這個事情大家都做過；有的說好有佛心的店家幫忙改標籤；釣具店老闆都是好人，或跟老婆大人說是抽獎抽中的，釣魚比賽送的；不然老婆上網一查就….。

還秀出千萬別讓老婆知道釣竿價錢3支才300塊的照片，讓邱姓社長也跳出回應上樑不正下樑歪；顯現釣友們為了買釣竿或釣具，不時得與老婆大人們演出一場諜對諜的遊戲。