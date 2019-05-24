塑膠工廠老闆變淫賊！綑綁美艷母女猥褻6小時還想性侵　重判10年9月

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區2名宵小日前傍晚闖空門，見頗具姿色的屋主母女返家，2賊先搶了6千5百元，再扒光母女的衣服，綑綁又猥褻，還強拍裸照，時間長達6小時，警方循線逮人，才知主嫌是受害者的多年友人！偵訊時，主嫌也坦承，有找理由支開同夥，讓他獨自待在屋內，是因為還想性侵受害女屋主。女屋主不斷反抗，最後主嫌只有拍裸照就離開！

▲2色賊到了晚上11點多才陸續離開，受困近6小時的母女受到嚴重驚嚇。（圖／記者陳雕文翻攝）

檢警表示，53歲主嫌丁連一經營塑膠射出工廠，與女屋主的丈夫是騎單車的車友。由於丁最近事業不順，周轉不靈，在外積欠10多萬，正為錢傷腦時，突然想到屋主經濟狀況不錯，因此決定策劃闖空門。

丁先跟屋主借用機車，並偷偷拷貝一份其住家大門鑰匙，接著算好時間，於本月2日下午4點多，找公司員工（35歲范姓越籍移工）一同進入空蕩蕩的屋內，翻找貴重物品。



沒想到外型亮麗的49歲女屋主在下午5點多就返家，2賊將計就計，控制其行動，後來女屋主的手機響起，發現是其22歲的女兒，2賊先用LINE打字給她「妳先幫媽媽買麵回家」，待她返家後，再次出手綁架。隨後2賊在母女倆身上各搜刮5000元及100元現金。

▲犯嫌當時穿的雨衣。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了晚間8點多，丁連一找理由支開同夥。等范男離開後，下體腫脹的他，用手機打字跟女屋主說「打一砲做愛」之後就會放過母女倆，過程中，女屋主頑強抵抗，丁見久久無法得逞，只好拍下裸照，並威脅母女，要是敢報警，他就在網路上公開這些照片，接著離開現場。

▲淫賊落網。（圖／記者林煒傑攝）

警方獲報後，在案發當天深夜逮捕范姓移工，到了凌晨，范男供出犯案主謀就是丁姓老闆，員警於隔天將他逮捕歸案。丁對犯行坦承不諱，也解釋為何要范男先走，是因為他還想性侵女屋主！

新北地院於本月24日依加重強盜、猥褻等罪判丁男10年9月徒刑，其中3月強制罪責部分可易科罰金9萬元；范姓移工則被依妨害自由罪判刑5月，可易科罰金15萬元，執行結束後驅逐出境。

▼2名宵小趁屋主不在，疑似持鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）