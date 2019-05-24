「媽，妳當不了外婆了」　她同婚登記落淚感動「寄居」終改成家屬了

▲楊珣（左）和徐蓓婕與家人一同到苗栗戶政事務所辦理結婚登記，成為苗栗首對同婚登記的新人。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

同性婚姻登記的第1天，苗栗首對登記的女同志伴侶楊珣和徐蓓婕，以及她們的家人，一同前往苗栗市戶政事務所登記，在大家的見證下，這對新人完成了同婚登記，象徵純樸的苗栗縣，也跨出歷史性的一刻。

楊珣是苗栗人，在2013年參加台灣伴侶權益推動聯盟活動而結識了來自基隆的徐蓓婕，2人交往了1年左右，在2015年便公開辦了結婚儀式，當時雙方親友都到場祝福；婚後，徐蓓婕的戶籍也從基隆遷來苗栗，但始終登記的是「寄居」，直到24日到戶政事務所辦理登記後，終於從寄居改為家屬了。

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楊珣媽媽表示，楊珣在15歲的時候，有一天晚上睡覺前跑到她身邊說「媽，妳沒辦法當外婆了」，那時就知道楊珣的性向，但她只對楊珣說，在求學階段不能談戀愛，課業上也不能為此而荒廢，直到現在，楊珣始終沒有忘記，也讓媽媽從觀望態度轉而支持。

2人在接下戶政事務所新辦的身份證時，看到彼此名字出現在對方配偶欄上，久久無法言語，連旁邊陪同的親友都流下了眼淚，這一刻對他們來說，真的等了好久；也在「苗栗愛轉來平權遊行」小組成員、時代力量苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎的陪同下，在苗栗市戶政事務所完成登記手續。

最後「客家妹」陳明珠也到現場為這對新人獻花；她說，自己也是純樸苗栗長大的孩子，覺得所有的愛都是平等的，能夠在家鄉見證真愛，讓她感覺非常幸福。

▲▼整個同婚登記的時刻，就在客家妹陳明珠祝福下，圓滿完成。（圖／記者黃孟珍攝）