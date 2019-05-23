高通案遭「雙重打臉」　藍委怒斥要公平會主委下台

▲國民黨團召開「公平會亂和解遭糾正，蘇貞昌敢辦人？」記者會。（圖／國民黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

公平交易委員會去年8月與高通達成訴訟上和解，監察院21日針對高通案對公平會提出糾正，美國聯邦法院也於同日判定高通違反「反托拉斯法」，狠狠打臉公平會與高通的和解案。國民黨立法院黨團23日召開記者會，痛斥公平會對於立委的監督，要求提出相關會議錄音帶等記錄一概漠視，如今遭監察院糾正，還理直氣壯反嗆，要求公平會主委黃美瑛立刻辭職下台，並全力支持監察院追究到底並提出相關釋憲。

公平會於2017年10月以獨占、濫用為由，對高通祭出234億元的天價裁罰，隨後高通不服提出行政訴訟，因此在智慧財產法院合議庭試行和解下，公平會與高通於去年8月9日達成訴訟上和解，同時也承諾在台灣進行為期5年的產業投資方案，總金額高達7億美元。

國民黨團書記長吳志揚指出，公平會在2017年10月因「濫用市場主導地位」對高通公司開出史上最高罰金234億元台幣，創下公平會對單一公司開出的最高罰金，但事隔不到一年，竟與高通達成和解。國民黨團事後也曾召開多場記者會，除了發現到公平會涉及圖利高通之嫌外，在給予高通的和解同意上，也涉有不當介入業界契約法之重大爭議，公平會甚至在立法院經濟委員會上，拒絕將喪權辱國的「行為承諾書」對外公開，態度相當強硬。

吳志揚說，公平會核准給高通的「行為承諾書」，把234億罰鍰共約60張本票當中的53億本票，主動返還給高通，這完全是「喪權辱國」的行為。另外，公平會對監察院糾正的說明，即狂妄又強硬，國民黨團要求黃美瑛必須對監察院的糾正負責，以及對委員會公然說謊的行為辭職下台，現在就看行政院長蘇貞昌敢不敢辦人。

立委曾銘宗則表示，公平會設立的目的在於維持公平交易秩序，高通案的和解內容，明顯違反公平交易秩序，「事前違法和解，事後又不知悔改嗆聲監察院」，根本不把監察院放在眼裡，公平會已不再公平。

曾銘宗也強烈要求黃美瑛下台負責，倘若黃美英不願下台，建議監察院可以啟動相關彈劾程序，深入調查違法的主委、副主委和相關委員，以維護公平交易秩序及民眾消費的權益。