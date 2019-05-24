18年前的指控　台東某國小校長哭訴「工作、退休金」都沒了

▲台東縣議員陳銘風認為性平結果不該凌駕司法。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東某國小校長，因遭指控18年前曾經性騷擾學生，縣府啟動性別平等委員會調查，地檢署也立案偵查，經過司法調查，法院作出不起訴處分，校長也鬆了一口氣，但性平委員卻認定性騷擾，最後校長遭到免職，性平會凌駕於司法，讓校長26年來的教職中斷，不只退休金沒了，甚至罹患憂鬱症，求助無門。

台東縣議員陳銘風23日針對這位校長求助進行質詢，他認為憑著18年前的記憶投訴，就讓校長被免職，讓許多教職人員人人自危，尤其是游泳教練更是擔心受怕，憂心哪天來自好幾10年前的投訴就讓自己丟了工作。

陳銘風表示，18年前的記憶就能定罪1位校長？更何況調查除了性別平等委員會的行政調查外，司法也進行調查，司法調查因證據不足而不起訴，但性別委員會卻認定性騷擾，進而使校長遭到免職，性別平等委員會凌駕司法讓人不敢置信。

台東縣府教育處長林政宏表示，目前性騷擾案件是採與行政調查與司法調查雙軌制，他認為在制度上應該調整，在案件已進入司法時，在行政調查是否應暫停，待司法結果出爐後再做為判斷上的依據，避免類似狀況發生。林政宏強調，他建議當當事人，透過訴願及行政訴訟來自力救濟。