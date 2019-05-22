BMW駕駛「仰頭張嘴」倒臥車內...警消嚇壞破窗搶救　結局讓人笑噴：車太好？

地方中心／高雄報導

高雄鳳山成功派出所員警22日凌晨4時許執行巡邏勤務時，發現一輛黑色BMW停在路中，而駕駛躺在車內仰頭張嘴，猛敲車門但駕駛毫無反應，擔心出事，便找來消防人員破窗搶救，但沒想到開了門後發現駕駛只是睡著，而被吵醒的他還睡眼惺忪茫然地看著身旁大批員警，誇張模樣讓員警不禁噴笑直問「是不是你的車太好？這麼多人你都沒感覺？」

▲駕駛仰頭張嘴倒臥車內，警消嚇壞緊急破窗搶救。（圖／翻攝東森新聞）

警方表示，22日凌晨巡邏行經光遠路與經武路口時，發現一輛價值近250萬元的黑色BMW停在路中，靠近查看發現車內駕駛仰著頭，嘴巴張得大大的，還流了許多口水，車內還有一隻狗，警方見狀便猛敲車窗呼叫駕駛，但他毫無反應，擔心他是身體不適昏迷，於是找來消防人員破窗搶救。

▲警消敲破車窗叫醒駕駛，還猛虧「是不是車太好了？都停不到」。（圖／記者洪正達翻攝）

警消人員耗費九牛二虎之力終於將車窗破壞完成，但沒想到打開車門後叫醒駕駛，他還睡眼惺忪一臉茫然地看著身旁大批警消，警消見狀傻眼，猛虧「這麼多人你都沒感覺，還是你車太好了，聽不到聲音？」

駕駛向警方表示因自己太過疲勞，停紅燈時不小心睡著，為確保安全，警方也對駕駛實施酒測值檢測，結果為0，隨後再協助將車輛移置路邊，並通知家屬帶回休息。

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