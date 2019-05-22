台企聯人物／走過戒急用忍到兩岸直航推手　葉惠德卸任12年發言人

▲第四屆台企聯常務副會長、新聞發言人葉惠德，在2019年5月16日理監事會交接完成後，轉任會務顧問。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國台企聯日前換屆，於北京人民大會堂舉辦交接，有不少人注意到，一位常在鏡頭前出現的「固定班底」，在中午新一屆會員大會時，就搭上返程列車，功成身退。他是台企聯創會起連12年擔任發言人、常務副會長的葉惠德，多年以熱心公益、真誠特質，扮演台企聯形象「化妝師」，更是兩岸直航重要推手。

葉惠德1979年在台創辦龍鳳食品，1991年赴陸考察後，隔年決定設廠。他從上海起家，「剛開始來什麼通路都沒有，還好在台灣已經有經驗，很快就打開市場」。

▲第四屆、第五屆大陸全國台企聯會長交接典禮，在北京人民大會堂舉行，葉惠德則默默的功成身退。（圖／記者陳政錄攝）

葉惠德首先發現，冰箱當時在上海還不普及，他便採購100台冰箱無償出借給商家，唯一的條件是裡面只能放自家的龍鳳水餃、冷凍食品，搭配廣告宣傳、賣場試吃等，一步一步打開銷售渠道。

談到怎麼突破以麵食著稱的大陸北方市場，出身理工科的葉惠德商場思路非常靈活，他說北方人煮完火鍋後喜歡下「掛麵」，因此他推出小一點的水餃，希望能提供新選擇，並喊出「龍鳳把水餃變小了」口號，迅速竄紅，還帶動原本大水餃的銷售。

葉惠德說，企業站穩腳跟後的下一步，就是永續經營，因此他除了持續在產品線推陳出新外，也開始捐款回饋地方，譬如捐乒乓球桌、球拍給農民工子弟學校。

而這份熱心公益的精神，以及早年在高雄擔任家長會長、青商會長的社會經歷，更幫助他在事業有成後，於台商圈迅速累積人脈，2000年起被推選為上海台協會長，一共當了9年，2007年起出任台企聯發言人。

在此之下，1992年起投資大陸的葉惠德，見證台商早年胼手胝足的拚搏，到台灣方面「戒急用忍」和兩岸關係緊張時的左右為難，以及地方台協、台企聯相繼成立的草創階段。他深感台商赴陸打拼、攜家帶眷往來不易，多次與各地方台協，在三節返鄉與台灣政務首長座談時，扮演兩岸溝通的橋梁，最後在各方努力下，促成2003年兩岸包機、2008年兩岸飛機直航。

▲隨兩岸直航班次增加，人員往來更加便利。（圖／視覺中國）

擔任台企聯發言人期間，秉持「多用心、待人真誠」理念的葉惠德，更巧妙成為了台企聯形象的化妝師，在兩岸關係緊張時，多次化解台商圈的公關危機，並在台灣八八風災、大陸汶川地震時，率先發起捐款，帶動台企聯共同回饋社會，樹立起台商的正面形象。

走過9年上海台協會長、12年台企聯資歷後，葉惠德於今年5月16日正式卸下台企聯常務副會長職務，並將發言人一職，交棒給同樣德高望重的昆山台協榮譽會長孫德聰，自此轉任會務顧問。

談到未來的人生規劃，葉惠德笑稱，自己將永遠是台商、媒體的好朋友，只不過未來將「三分之一的時間在上海、三分之一在台灣、三分之一雲遊四海」，花更多時間陪伴家人，或是學習攝影。現年68歲的他，再過2年才滿70，但新的人生已經提前開始。