退將赴陸「唱對岸國歌」要罰　立院初審「最重剝奪月退俸」

▲退役將領赴大陸參加「孫中山誕辰150周年紀念活動」。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／台北報導

立法院內政委員會23日初審通過《兩岸人民關係條例》部分修正條文，明定國防、外交、大陸事務、國安相關機關的政務副首長或中將以上人員退休後，前往大陸參加黨政軍舉辦，由大陸領導人舉辦的活動，要經過原服務機關同意，並不得對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，妨害國家尊嚴。

陸委會主委陳明通在會議備詢時表示，此次修法要規範的，就是2016年11月陸軍退役中將吳斯懷在內的32名退役將領前往大陸，參加由習近平主持的「孫中山誕辰150周年紀念活動」，並在唱對岸「國歌」時起立致敬的行為。

陳明通指出，中國大陸就是要消滅中華民國，吳斯懷這些退役將領過去是效忠中華民國的，現在卻轉向，要怎麼帶軍人打仗，「尤其這種高階的將領，一日為將領，終生要對國家效忠，怎麼可以轉移效忠，轉移到我們有敵意的對象？這等於是叛國罪了，所以我們要嚴格懲罰這種行為。」

根據《兩岸人民關係條例》增訂條文內容第九條之三，曾任國防、外交、大陸事務或其他與國家安全相關機關之政務副首長、中將以上人員或情報機關首長，參加大陸地區黨務、軍事、行政或具有政治性機關在大陸舉辦，由大陸領導人主持的慶典及活動，要經原服務機關同意。

此外，參加相關活動時，不得有妨害國家尊嚴的行為，例如對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似行為。

此案部分修正條文已在內政委員會初審通過，部分條文及罰則還有待朝野協商，不過，行政院版草案中有明定，違反者，原服務單位得視情節輕重，對領有月退給與人員停止5年的月退給與10%～100%，情節重大者，得剝奪其月退休給與，已支領者，應追回之；針對無月退給與人員，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰；已領取的獎章、勳章、執照、證書等，應予追繳註銷。

▼陸委會主委陳明通在立法院備詢。（圖／記者蔡紹堅攝）