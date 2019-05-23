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儲蓄保單引起搶購效應？　李正偉：保戶不需過度驚慌

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▲▼前友邦人壽行銷通路業務長暨行銷長李正偉轉戰公勝保經擔任戰略長。（圖／公勝保經提供）

▲公勝保經戰略長李正偉。（圖／公勝保經提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局宣布將研議建立傳統型人壽保險門檻比率，民眾未來買到的儲蓄險或利變型壽險等，死亡保障將拉高，但生存金將減少，未來高儲蓄成分的保單將消失。消息一出，不少保戶在問：「是不是要趕快買了？」但公勝保經戰略長李正偉建議民眾不需過度驚慌，儲蓄險不會完全消失，而是在商品設計上將變得更為平衡。

公勝保經戰略長李正偉表示，現在市場上俗稱的「儲蓄險」，其實全名叫做壽險、終身壽險、定期壽險或養老險，但後來因為有些壽險保單成分設計是以儲蓄為重，才會有市場上大家俗稱的儲蓄險。

李正偉解釋，過去保險局針對投資型商品設有保障比例的要求，但終身壽險卻沒有這樣的規範，因此有些保險公司在設計終身壽險時，身故保障可以拉到非常低，保戶生存時可退還保費或領利息，但當保戶身故時，卻沒有任何保險利益。身故時拿的是保險利益，活的時候拿的是儲蓄利益，但現在有一些保單設計太偏或太強調生存的利益，身故時保戶可以得到的保險利益非常少，可是民眾購買保單時，往往只會注意儲蓄利益，而不管死的時候會有什麼保險利益。

李正偉認為，保險局這次的政策，將讓壽險商品設計時在儲蓄利益跟身故利益上「取得平衡」，主管機關希望保險公司在設計商品時可以兼顧身故風險，但不代表生存時的儲蓄利益會消失，應該是說兩者會比較平衡，兼顧身存與死亡。而且，「終身壽險」在學術上的定義本身就叫「生死合險」，也就是生有好處、死有好處，過去某些保單可能太偏重儲蓄，未來這些保單在銷售跟幫客戶規劃上，都會需要做一些調整。

市場上已經開始有搶購儲蓄險的風潮。李正偉則認為：「民眾應該要回歸到個人需求，買這張保單目的是什麼？不需要太過驚慌！」壽險有兩個成分：保額跟保單價值準備金，一個是身故、一個是生存，建議民眾在挑選儲蓄險時，要回歸個人需求，看保單規劃的年期，且衡量保額跟保價是否符合需求，以免跟風搶購最終卻不符合自身需求。

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關鍵字：儲蓄險,保單,壽險,終身壽險,李正偉,公勝保經

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