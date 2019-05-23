儲蓄保單引起搶購效應？　李正偉：保戶不需過度驚慌

▲公勝保經戰略長李正偉。（圖／公勝保經提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局宣布將研議建立傳統型人壽保險門檻比率，民眾未來買到的儲蓄險或利變型壽險等，死亡保障將拉高，但生存金將減少，未來高儲蓄成分的保單將消失。消息一出，不少保戶在問：「是不是要趕快買了？」但公勝保經戰略長李正偉建議民眾不需過度驚慌，儲蓄險不會完全消失，而是在商品設計上將變得更為平衡。

公勝保經戰略長李正偉表示，現在市場上俗稱的「儲蓄險」，其實全名叫做壽險、終身壽險、定期壽險或養老險，但後來因為有些壽險保單成分設計是以儲蓄為重，才會有市場上大家俗稱的儲蓄險。

李正偉解釋，過去保險局針對投資型商品設有保障比例的要求，但終身壽險卻沒有這樣的規範，因此有些保險公司在設計終身壽險時，身故保障可以拉到非常低，保戶生存時可退還保費或領利息，但當保戶身故時，卻沒有任何保險利益。身故時拿的是保險利益，活的時候拿的是儲蓄利益，但現在有一些保單設計太偏或太強調生存的利益，身故時保戶可以得到的保險利益非常少，可是民眾購買保單時，往往只會注意儲蓄利益，而不管死的時候會有什麼保險利益。

李正偉認為，保險局這次的政策，將讓壽險商品設計時在儲蓄利益跟身故利益上「取得平衡」，主管機關希望保險公司在設計商品時可以兼顧身故風險，但不代表生存時的儲蓄利益會消失，應該是說兩者會比較平衡，兼顧身存與死亡。而且，「終身壽險」在學術上的定義本身就叫「生死合險」，也就是生有好處、死有好處，過去某些保單可能太偏重儲蓄，未來這些保單在銷售跟幫客戶規劃上，都會需要做一些調整。

市場上已經開始有搶購儲蓄險的風潮。李正偉則認為：「民眾應該要回歸到個人需求，買這張保單目的是什麼？不需要太過驚慌！」壽險有兩個成分：保額跟保單價值準備金，一個是身故、一個是生存，建議民眾在挑選儲蓄險時，要回歸個人需求，看保單規劃的年期，且衡量保額跟保價是否符合需求，以免跟風搶購最終卻不符合自身需求。