顧立雄召見壽險老董直指3大問題　壽險界「五王一后」全到齊

▲金管會召開「壽險業負責人座談會」，金管會主委顧立雄一開場就點出壽險業3大問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(22日)下午召集全台22家壽險公司董事長開會，由金管會主委顧立雄親自主持。壽險業「五王一后」國泰人壽董事長黃調貴、富邦人壽董事長蔡明興、南山人壽董事長杜英宗、新光人壽副董李紀珠等全數到齊。顧立雄一開場，就點出現在我國壽險業面臨的3大問題，希望所有壽險公司董事長都能重視這些問題。

全台22家壽險公司董事長(或副董事長)今天齊聚金管會開會。從下午2時左右，各家壽險公司董事長都陸續出席，備受矚目的壽險業「五王一后」也全數到齊，包括國泰人壽董事長黃調貴、富邦人壽董事長蔡明興、南山人壽董事長杜英宗、新光人壽副董李紀珠、台灣人壽董事長黃思國、中國人壽董事長王銘陽等。

新光人壽副董李紀珠見到媒體笑說：「今天是來上課的！」而南山人壽董事長杜英宗被媒體問到南山人壽新系統的改善情況，他始終抱持沉默，最後僅說：「我今天是來開會的。」就快閃進會議室。媒體也問富邦人壽董事長蔡明興今天是否有要對政策提出建議？他笑說：「沒有！就是來聽聽看金管會有什麼想法！」

▼新光人壽副董事長李紀珠出席金管會「壽險業負責人座談會」。（圖／記者湯興漢攝）

▼近期不斷出現爭議的南山人壽董事長杜英宗也出席。（圖／記者湯興漢攝）

金管會主委顧立雄在會議開場時就點出，壽險業目前在高利保單包袱、投資報酬偏低、以及市場高度競爭下，市場上匯率、利率與股價的波動，都威脅壽險業的經營安全。

他同時也點出目前壽險業面臨的3大問題。第一，大量銷售儲蓄型保單，使壽險業保費快速累積，產生資金去化。壽險業近年保費收入每年超過3兆元，每年可運用資金增加2兆元，產生資金去化、國外投資占可運用資金68%比重偏高，還有匯率損失等。

第二，資產規模大幅成長，但淨值成長有限，致淨值比率低，損失吸收能力有限。以壽險業去年底資料來看，淨值1.09兆除以資產24.5兆，淨值比僅4.46%，槓桿倍數則為22.43倍，資產規模與淨值不相當，顯示在國際金融環境大幅波動下，壽險業可能承擔過大經營風險，損失吸收能力有限。

▼富邦人壽董事長蔡明興出席「壽險業負責人座談會」。（圖／記者湯興漢攝）

▼國泰人壽董事長黃調貴出席「壽險業負責人座談會」。（圖／記者湯興漢攝）

第三，因應接軌IFRS17，保險業須補足準備金缺口及軟硬體建構費用高，成本壓力大。IFRS 17與現行會計準則主要差別，一是保費認列從「一次認列」改採「逐期認列」，二是保單折現率從「鎖定利率」改為「現時利率」估算，保險業須提列更多準備金，對於早期擁有較多高利率保單的壽險業者而言，預估將須增提準備金因應。

面對上述問題，顧立雄指出，將從5大面向研議採取監理與配套措施，以強化壽險業體質。包括強化保險商品送審及銷售後管理機制，引導業者多銷售保障型商品；導正業者追求業績之不當銷售行為；改善業者淨值比過低問題，提升保險業損失吸收及風險承擔能力；強化保險業匯率風險及資產負債面之管理能力，並提升保險公司資金運用效率與彈性；協助業者順利接軌IFRS 17。

▼中國人壽董事長王銘陽出席「壽險業負責人座談會」。（圖／記者湯興漢攝）

▼台灣人壽董事長黃思國出席「壽險業負責人座談會」。（圖／記者湯興漢攝）