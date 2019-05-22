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富邦老董看現今壽險環境　蔡明興：比以前更辛苦一點

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▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，富邦人壽董事長蔡明興。（圖／記者湯興漢攝）

▲富邦人壽董事長蔡明興出席「壽險業負責人座談會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年下半年台美利差大，導致壽險業淨匯損創下新高，重挫壽險業淨值下滑2成，雖然今年上半年市場走穩，各家壽險業淨值回升，但美中貿易戰再起，各家壽險公司都在尋求策略，就怕去年情況再重演，加上即將因應「會計大魔王」IFRS17。富邦人壽董事長蔡明興就認為，現在壽險要比以前更機動靈活去調整投資組合，「比以前更辛苦一點，要花一點心思。」

金管會主委顧立雄今天(22日)召集全台22家壽險公司董事長(或副董事長)開會，富邦人壽董事長蔡明興也出席。面對中美貿易戰再起，是否會擔憂匯損情況？蔡明興表示，現在富邦人壽會彈性調節避險比例，最近台幣貶值很多，匯兌利益60%會提存做外匯準備金，所以現在外匯準備金增加很快，富邦人壽到5月底差不多達到140億元，再加上有一個外匯特別盈餘公積有54億，加起來已經超過200億元。

針對外界都認為現在的壽險環境很不好，股價也往下掉。蔡明興說：「現在環境變動快，貿易糾紛也好、國際政經情勢，都要比以前更機動靈活去調整投資組合，會比以前更辛苦一點，要花一點心思。」

面對「會計大魔王」IFRS17，各壽險公司都嚴正以待。蔡明興表示：「因應IFRS17，我們一直有在做很多的準備，富邦人壽因為4%以上利率的保單比較少，需要調整的比較少，因為我們(富邦人壽)比較新嘛！」

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關鍵字：富邦人壽,蔡明興,壽險

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