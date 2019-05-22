移動性鋒面27日起襲台雨連下3天　明轉濕涼全台高溫掉3°C

▲周四全台有局部短暫雨。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

22日各地水氣減少，天氣恢復穩定，不過明天又要變天了，出門要記得帶傘！中央氣象局預報員張承傳表示，23日華南雲雨區東移，各地都有局部短暫陣雨，尤其是山區更為明顯，受到降雨影響，各地高溫較今天略降2至3度，下一波移動性鋒面27日開始影響台灣，估計雨勢要連下3天。

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▲華南雲雨系影響台灣，全台各地都有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局提供）

張承傳指出，周四各地都有局部短暫陣雨，山區比較明顯，其他地區還好，周五到周日（24至26日）天氣比較穩定，只剩山區有午後雷陣雨，下周一到三（27至29日）出現移動性鋒面，各地都有較大雨勢，周三鋒面移至巴士海峽，降雨逐漸趨緩。

▲23日華南雲雨區東移。（圖／氣象局）

溫度部分，張承傳說，22日北部宜花地區高溫約26至27度，明（23日）降到25至26度；其他地區22日高溫約28至31度，23日降到27至29度，因為降雨高溫略降2至3度，不過這周溫度沒有明顯變化，北部下周二至周三（28至29日）溫度偏涼。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，周四有華南水氣往東移入台灣上空，主要影響「北部、中部、宜蘭、花蓮」有短暫陣雨，另外「南部山區、台東」受到熱力作用影響，在午後有局部雷陣雨，周五至周日恢復多雲到晴的穩定天氣。