快訊／野柳海岸漂來病死豬　將採樣化驗死因

▲野柳漁港防波堤外發現病死豬，已採檢體化驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／萬里報導

新北市萬里區野柳漁港防波堤外，22日下午2點多有釣客發現一隻病死豬，通報野柳派出所，警方會同海巡署前往查看，確認是死豬，現場拉起封鎖線，通報新北市動保處和環保局人員到場，將採檢體化驗，查看是否和「非洲豬瘟」有關。

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警方指出，22日上午近8時在萬里龜吼漁港，有民眾發現不明動物屍體，經新北市動保處現場勘驗結果，初步確定為豬隻屍體，後續交由動保處帶回，進行檢體化驗。