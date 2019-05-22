鏡頭下的溫度讓霎那成永恆　嘉藥攝影社為鄉民保存歷史記憶

▲嘉南藥理大學攝影社，利用課餘遠赴花蓮進行社區服務，與新城鄉布農發展協會共同舉辦「留下珍貴回憶－老照片珍藏保存」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一張張泛黃的照片，承載著許多難忘的風華歲月，也包容了無盡的生活點滴；拜現今高科技所賜，瞬間捕捉的影像將不再黯淡褪色，反而得以原味留存，永續恆久。

嘉南藥理大學攝影社，利用課餘遠赴花蓮進行社區服務，與新城鄉布農發展協會共同舉辦「留下珍貴回憶－老照片珍藏保存」活動，協助並教導當地居民替老照片數位化，不僅為地方保留了珍貴的歷史紀錄，也讓社團的學習活動不單只是拍照，更增添了幾分人情互動的溫暖。

嘉藥攝影社一行近30人風塵僕僕來到新城鄉，受到當地民眾熱烈歡迎，鄉民看見遠道而來的「少年家」，大家紛紛拿出家中珍藏的照片寶物，興高采烈地訴說每張相片裡的人生故事。有些阿公阿嬤跟社團學生分享日治時期花蓮地區人民工作的情況，其中一位阿公甚至指著照片上，當年在台電任職父親英姿煥發的模樣，娓娓述說歷經轉折與改變的家族史，這些精彩豐富的庶民鄉土故事，讓許多初次聽聞的學生既感動又新奇，深感不虛此行，收穫良多。

攝影社員楊于慧同學說，新城鄉民保留頗多珍貴老照片，不乏超過半世紀以上的難得影像，姑且不論當年相機多麼老舊，拍攝手法優劣如何，但每張照片所呈現的常民生活，以及從中窺見的文化內涵，鮮明地躍然「相」上，歷歷在目，令人動容而愛不釋手，因此興起了他們想為保存老照片盡一份心力的念頭。社員希望藉由自己擁有的攝影專業技術，為老舊照片賦予新生命，並能永世流傳，相信這是對歷史負責的態度，也為保存台灣文化略盡棉薄之力。

社長張緯祐同學指出，近年發現很多同學未曾看過傳統底片與相片，在數位化拍攝的便利下，一味追求照片後製的絢麗度與網美景點，幾乎已忘記為保存當下美好事物而拍照的原始初衷；此次活動帶有警醒意義，幫助鄉民也勉勵自己。

許俊宇同學表示，為了讓大家重新認識傳統照片，並體會每張背後所蘊藏的故事，特別選定位處偏鄉的花蓮縣新城鄉，透過照片保護、數位化與夾裱製作等教學，且以博物館級高規格的保存機制，教導居民保存相片的方法，而在與民眾搏暖交流過程中，同學們也深入瞭解往昔人們的生活樣貌，對鄉土人文有了更深一層的領悟。

嘉藥攝影社自創校伊始就已成立，社史悠久，經歷過傳統底片與數位化攝影的年代，也為學校留下頗多彌足珍貴的歷史畫面。