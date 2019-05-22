影／14友邦挺台灣　蔡英文：感謝在WHA為台灣仗義執言的好朋友

政治中心／綜合報導

民進黨於22日下午中執會上討論總統初選時程跟民調方式，總統蔡英文除了在臉書表示相信中執會之外，也向在世界衛生大會（WHA）力挺台灣的國家致謝，並喊話，「我們更有信心，台灣能積極貢獻醫療公衛專業給國際社會！」

世界衛生大會（WHA）20日開幕，台灣連續3年未受邀，除了美國表態支持台灣之外，14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，最終被大會決定不納入議程；另外還有合計13個友邦與理念相近國家強調，WHA不應排除台灣，也於大會首日起，陸續在閉門總務委員會、2對2辯論及大會上發言力挺台灣。

▲蔡英文。（資料照／記者徐斌慎攝）



蔡英文在臉書表示，WHA開幕兩天以來，已經有許多友邦，以及包括美國、日本、英國、德國、加拿大、澳洲在內，眾多理念相近的國家，以直接或間接的方式，輪流發聲支持台灣，「必須感謝在WHA為台灣仗義執言的好朋友們。」

蔡英文引述美國衛生部長Alex Azar就公開談話，「美國對台灣未能以觀察員身分受邀參與這次大會，感到遺憾。台灣2300萬人民值得一個發聲的機會，就像其他任何人一樣。」



蔡英文強調，台灣就像其他任何人一樣，都是地球村的一分子。「我們有權不被排除在國際健康和防疫體系之外，我們更有信心，台灣能積極貢獻醫療公衛專業給國際社會！」