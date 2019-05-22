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再生能源台南屢奪全台之冠　智慧電網續扮幕後功臣

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▲台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求達成我國能源轉型之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求達成我國能源轉型之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市再生能源併網容量已達51.2萬瓩以上，高居全國之冠，經濟部「5+2產業創新計畫」中綠能科技最重要項目之一「智慧綠能科學城」也落腳台南沙崙，面對能源供應、效率應用及調度等多元挑戰，台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化，力求達成我國能源轉型之目標。

▲台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求達成我國能源轉型之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電台南區處處長許墩貴指出，創能就是讓綠能、再生能源成為電力供應的要角之一。台南市作為全國綠能屋頂示範縣市，以「民眾零出資、政府零補助」的方式推動「綠能屋頂全民參與」計畫，領先全國完成二個區域營運商遴選，現已有台南市新市區、中西區、北區、東區、南區、安南區、安平區等地區總計容量達1.4萬瓩的太陽光電設置案甫決標，容量獨占全國鰲頭。

▲台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求達成我國能源轉型之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許墩貴處長表示，台電將在綠能屋頂案場設置雙向低壓智慧型電表（Automated Metering Infrastructure, AMI），以即時監控發電量、分析用電需求並靈活調度發電，未來在七股鹽田地區台電公司更將投資約74億元，建置發電容量15萬瓩的光電發電系統，此案將成為全台最大之單一太陽光電案場。

「沙崙綠能科學城」係政府推動5+2產業創新計畫以及前瞻基礎建設中，最受矚目的亮點之一，預計以示範區形式，發展相關新創應用技術及多元商業模式，智慧電網在系統整合方面的優勢，恰好能幫助再生能源發電業者藉由電力網進行轉供服務，該區透過示範綠能高佔比之電力系統先進運轉技術，結合儲能及能源管理系統，實現區內能源資訊蒐集、分析、預測及電力調度及分配，並達成全區電力供需平衡目標。

▲台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求達成我國能源轉型之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年底曾向蔡英文總統解說智慧電網的許墩貴處長說，電力物聯網 （Electric Internet of Things, EIoT）的概念，對於一般民眾的生活品質，也大有影響。當發生線路事故停電時，饋線自動化系統會採取「故障偵測」，可立即蒐集現場設備訊息，自動判斷事故發生區域，找出事故區段，並由系統遙控切開故障點前後開關，隔離故障區域，等事故搶修完畢，再遙控恢復該饋線的全部供電，如此可加速區域復電時間，縮小停電範圍，讓市民對供電的穩定更有感，這就是智慧電網的前身。

目前台南區處總共有430條自動化饋線，預訂在2025年完成100％饋線自動化的目標。未來配電系統將朝向分散式電源的智慧調度，面對高占比的綠能分散式電源，能夠更迅速達成電網的供需平衡，許墩貴處長強調智慧電網建設將是台南市智慧城市的重要骨幹。

▲台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求達成我國能源轉型之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對電力品質的要求甚高「南部科學工業園區」和「台南科技工業區」，也將做為全省首座智慧電網示範區，透過電力物聯網將配電設備智慧化，利用電力大數據收集分析掌握用戶資訊，進行用戶行為分析並做需求面管理，接著建置再生能源併網容量開放平台供查詢、發展配電與饋線自動化、重要變壓器監控系統等示範應用，預訂今年底可完成智慧電網建置及應用，使供電品質達到世界級的水準，該兩園區內目前計已完成2434戶智慧電表建置。

台電台南區處在推廣節能方面，自去年底成立節電服務團，為了促成用戶與台電間有效的溝通，鼓勵用電端將尖峰時段之用電轉移至離峰時段，針對高壓以上用電具節電潛力之大用戶進行訪視，平均每月拜訪46戶，預計今年度將拜訪共552戶，全力穩定供電並推動電力負載「削峰填谷」，去年向台電台南區處申請需量反應負載管理措施的戶數共161戶，全年合計申請抑低契約容量為152299瓩，今年度截自目前為止申請戶數達到97戶，申請量達到128436瓩，較去年同期成長近一倍。

▲台電以智慧電網布局未來，從創能、儲能、節能及系統整合等四大層面全面強化電網體質，力求達成我國能源轉型之目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

儲能部分則有台灣中油首座多元電力供應及儲能系統之智慧綠能加油站選定建置於本市前鋒路，該站以分散式電力供應的概念進行場域設計，規劃多元電力供應系統，除屋頂太陽能發電系統外，還加上以天然氣為進料的燃料電池作為太陽能供應之備援發電系統，也將在台電台南區處的協助之下與配電電網併聯，為大台南地區的居民服務。

許墩貴處長強調，經過多年努力，智慧電網將在2024年從布建、推廣走向廣泛應用，未來不但會建立更加強韌的電力環境，更將進一步深入用戶家庭，創造更環保、便利、友善的智慧居家生活，相信台灣將持續在國家政策主導、台電執行配合和推廣宣傳以及民眾的支持下，邁向環境永續、節能低碳的智慧經濟社會。

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關鍵字：再生能源,台南,智慧電網

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