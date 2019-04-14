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香港房價每套3800萬世界第1！上、深、北名列前10

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▲香港中環。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港的房價世界第1，圖為香港中環。（圖／記者彭懷玉攝）

記者馬叔安／綜合報導

國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）12日發佈全球35個重點城市的住宅市場綜合對比，其中中國大陸的香港位居榜首，而上海、深圳、北京則分別名列第3、第5和第9名。此外，新加坡的房價位於榜眼，全球房價最高的3個城市均位於亞洲。

▲上海,上海外灘,外灘,上海夜景,黃浦江,蘇州河。（圖／記者吳增煌攝）

▲上海房價世界第3。（圖／記者吳增煌攝）

《中新社》報導，數據指出，全球住宅價格最高的十大城市分別為：香港、新加坡、上海、溫哥華、深圳、洛杉磯、紐約、倫敦、北京和巴黎，香港房價以套均123.5萬美元（約新台幣3800萬元）的成交均價繼續高居全球之首，新加坡以87.43萬美元（約新台幣2600萬元）的套均價位居次席；上海則以近87.26萬美元（約新台幣2600萬元）的套均成交價排名全球第3，以上3個城市都已公佈不同程度的樓市降溫措施。

▲深圳房市示意圖。（圖／記者黃巧雯攝）

▲深圳房市示意圖。（圖／記者黃巧雯攝）

據了解，世邦魏理仕英國住宅研究部主管Jennet Siebrits表示，今年是世邦魏理仕連續第5年發布《全球生活報告》，此次調研城市的數量由去年的29個增加到了35個，調研範圍不僅涵蓋深圳、曼谷等新興科創中心，也同時包括羅馬、里斯本等傳統都城，以及杜拜、約翰尼斯堡等高速發展的現代都市。

▲▼北京天安門。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京房價世界第9名。（圖／記者曾俊豪攝）

Jennet Siebrits說，日益濃郁的創新氛圍，不斷增長的就業與常住人口，持續涌現的企業商機，共同推動全球熱門城市迭代發展，儘管不少城市房價增幅有所收窄，但大多數調研市場的住宅價格依舊實現了同比增長。

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關鍵字：房價,香港,上海,深圳,北京,粵港澳要聞

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