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潮玩崛起／不二良現身上海潮玩展　粉絲搶買限量「豬豬鼠小小」

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記者魏有德／上海採訪報導

▲「STAYREAL」展場吸引許多粉絲朝聖，排隊購買公仔及潮T。（圖／記者魏有德攝）

▲「STAYREAL」展場吸引許多粉絲朝聖，排隊購買公仔及潮T。（圖／記者魏有德攝）

由五月天阿信及不二良攜手打造的潮牌「STAYREAL」二度受邀參加上海潮流玩具展，對於「潮玩文化」的快速發展，不二良表示，這是年輕人很喜歡的一種生活型態，他們可以把一部分的收入去買公仔，收藏創作者的心血結晶，增加對公仔文化、立體雕塑的美學培養。

▲五月天阿信及不二良攜手打造的潮牌「STAYREAL」二度受邀參加上海潮流玩具展。（圖／記者魏有德攝）

▲五月天阿信及不二良攜手打造的潮牌「STAYREAL」二度受邀參加上海潮流玩具展。（圖／記者魏有德攝）

不二良13日現身品牌展區，令排隊的粉絲驚呼連連，他也大方地和粉絲合影，並舉辦小型簽名會，他表示，今年推出的「豬豬鼠小小」公仔金色款限量版，全球首發便選在上海。

▲「STAYREAL」今年推出「豬豬鼠小小」全球黃金款限量公仔，在上海首發。（圖／記者魏有德攝）

▲「STAYREAL」今年推出「豬豬鼠小小」黃金款限量公仔，在上海首發。（圖／記者魏有德攝）

不二良認為，雖然大陸在潮流玩具市場的起步較晚，但是上海跟上的速度非常快，相信很快就會超越不同城市的表現與發展；隨著物質生活提升或大家渴望有更多好玩的東西在自己生活裡面的時候，玩具變成很好的一個出口。

知名潮流玩具藝術家的作品，價格非常昂貴，不二良表示，一般潮流玩具或公仔藝術家的作品比較親切，可以感受他們很用心製作作品，對一般人來說是另一個管道接觸藝術的形式，這是一種接近藝術、提升自己美學生活的方法。

「STAYREAL」今年推出的「豬豬鼠小小」，除了金色限量款之外，還有黑色及粉色兩種，不二良提到，公仔身上的穿搭，都是自己品牌常見的服裝元素，腳上也是很經典的球鞋造型，擺脫豬給外界懶散、笨笨的感覺，希望連豬也可以很酷、很潮。

▲粉絲現場排隊簽名同時與不二良合照留念。（圖／記者魏有德攝）

▲粉絲現場排隊簽名並與不二良合照留念。（圖／記者魏有德攝）

2019上海潮流玩具展12日在上海世博展覽館開幕，展期只有三天，不少粉絲清晨5時便到會場外排隊，知名潮牌Kennyswork、PUCKY、The Monsters by Kasing Lung、FLUFFY HOUSE、Satyr Rory、Chino Lam Workshop、STAYREAL等推出的限定版商品，不到半小時就掛出售磬的告示，玩家排隊等候購買的情況在會場內隨處可見。
 

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關鍵字：上海,特派現場,2019潮流玩具展,STAYREAL,不二良

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