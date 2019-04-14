9歲妹上學被「拖進後座」拐走...囚禁25小時！怪男：想把她當女兒

▲山東女童在上學的途中被強行拖上車拐走。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

山東臨沂市一名9歲的王姓女童日前在上學的途中，被一名陌生男子強行擄走，並載到400多公里外的聊城。幸好警方獲報後立即展開調查，並於25小時後順利救出女童，逮捕擄人男，該男表示，是因為「自己沒有女兒」，才想要在路上拐走女孩。

這起事件發生在10日早上8點多，王小妹原先應該要到義堂鎮中心小學上課，但老師發現她一直沒有到校，也沒有請假，便趕緊通知女童的家長。家人們接到通知後也非常焦急，立刻外出找人，並且趕快報警。

警方根據孩子上學的路線調閱監視器，發現早上6點多時，一輛黑色轎車駛來，一名中年男子快速下車抱走了女孩，強行塞進轎車後加速開走。經過25小時的偵查，警方終於找到被拐到聊城的女童，並且逮捕拐人的男子。

▲女童媽媽焦急等待。（圖／翻攝自微博）

據了解，強行帶走孩子的男子是聊城莘縣人 ，他在臨沂打工，宣稱是因為「家中沒有女兒」，在開車的途中發現獨自上學的王姓女童，看到四下無人才強行把女孩帶走，並開車回老家聊城，在這之後便一直把孩子關在家。目前案件正在進一步審理中。



警方在11日上午順利把女童送回臨沂市義堂鎮，此時女孩全家30多人都在警察局等待，見孩子平安回家開心地流下眼淚。女童的媽媽表示，她和丈夫在附近的工廠打工，工作地點距離小學才不到500公尺，沒想到會發生這種事，大家整夜都沒睡覺，也吃不下飯，心情非常緊張，畢竟孩子長的可愛，是全家人的心頭肉。