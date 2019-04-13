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城市科大生設計盲人飲水機　獲日內瓦發明展4金3銀5銅

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▲▼ 城市科大或發明展。（圖／城市科大提供）

▲電通系榮獲金牌與特別獎的發明作品「盲人專用智能飲水機」。（圖／城市科大提供）

記者崔至雲／台北報導

2019年瑞士日內瓦國際發明展在今（13日）清晨揭曉，台北城市科技大學發明創新能力大獲國際肯定，勇奪3特別奬、4金、3銀與5銅，創下全國金牌數及總獎牌數第一，幫助弱勢的「盲人專用智能飲水機」與讓生活更有智慧的「聲控蓮蓬頭」、「可自動追蹤後方安全視角之機車後視鏡」三件作品榮獲金牌與特別獎肯定。

電通系教授蔡耀斌指導學生許浩偉、洪愷澤發明的「盲人專用智能飲水機」，可幫助視障者使用杯子裝水時，由盲人專用智能飲水機引導視障者將杯子放到供水平台上，再由視障者以語音下令是要熱水或溫水的需求，飲水機利用語音辨識，自動判別視障者需求後，進而將杯子自動移到注水的位子自動將水注入杯子裡，當水裝好時，會告知使用者水已經裝好，讓視障者方便取水。當水箱沒水時，盲人專用智能飲水機會自動加水，讓視障者不必很困難的再自行加水。

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▲▼ 城市科大或發明展。（圖／城市科大提供）

▲電機系榮獲金牌與特別獎的發明作品「可自動追蹤後方安全視角之機車後視鏡」。（圖／城市科大提供）

機械系車輛組教授黃俊賢指導學生盧秉桐、楊家維等人所完成的「聲控蓮蓬頭」，創作概念來自日常淋浴設備的節能需求及車輛引擎的噴油控制技術的發展現況，進行「聲控蓮蓬頭」之設計與測試。

黃俊賢說，該發明可透過聲控產生不同電子信號改變蓮蓬頭之噴水孔而產生三種不同的水型態，研究成果為三，1可接收三種不同聲源信號時分別產生三種不同水霧型態，2有利於身障者自行淋浴，3有利於父母更易完成幼兒沐浴，另外，將能更進一步研發適合應用於車輛引擎之「具不同噴油孔之噴油嘴」之先期評估，而有助於針對現行車輛引擎之噴油控制進行設計改良，進而對引擎性能之提升具有重大助益。

▲▼ 城市科大或發明展。（圖／城市科大提供）

▲機械系榮獲金牌與特別獎的發明作品「聲控蓮蓬頭」。（圖／城市科大提供）

電機系教授楊文治指導學生林鴻昇等學生發明的作品「可自動追蹤後方安全視角之機車後視鏡」亦得金牌與特別獎肯定，楊文治表示，作品具有陀螺儀感測、微控器控制與伺服馬達驅動技術，可使機車在轉彎期間根據其傾斜角度主動調整其後視鏡之反射角度，使機車駕駛人能夠隨時獲得後方完整交通資訊，以確保行車安全，減少事故發生機率。
 

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關鍵字：瑞士日內瓦國際發明展,弱勢,盲人,智能,蓮蓬頭,後視鏡,金牌

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