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監督柯文哲成名　陸網友揪王世堅開微博

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圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲日前在中國社交平台《新浪微博》開設帳號「台灣阿北-柯文哲」，台北市政府也證實的確有開設，對此台北市議員王世堅則在臉書上批評「微博是『黃安們』在用的」，並認為柯文哲開微博目的不是為行銷台北，而是向中國行銷自己，但有許多中國網友湧入王世堅的臉書留言，喊話「快來開微博！」

柯文哲於4月8日正式開通微博，北市府副發言人黃瀞瑩表示，帳號會以柯文哲行銷台北為主，王世堅則在臉書表示，柯文哲不是行銷台北，是向中國行銷他自己。他表示，過去就曾質詢過柯文哲開微博的事情，並再次警告柯文哲，微博是「黃安們」在用的，柯文哲施政讓台北市民看得霧煞煞，不務正業要跟中國網民交流是要交流什麼？柯文哲之莫名其妙，一個市長竟自戀到這地步？

 

但王世堅的臉書卻湧入許多中國網友留言表示「堅哥，柯P去哪裡，你就應該監督到哪裡。快來，快來，大家都等不及了」、「阿堅，開微博懟他。我們大陸網友都站你這邊」、「期待堅哥開通新浪微博呀，柯P不行的，沒有充電寶也敢開微博，你在大陸很紅的」。


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