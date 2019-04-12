花3000元殺科大教授！最狂「桃園殺手」掏出手槍　結局超展開

▲王姓收了3000元要按殺教授。（示意圖／視覺中國CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名王姓男子接到匿名委託，以3000元為代價槍殺桃園市某科大的廖姓教師；沒想到，他行兇時竟忘記拉手槍滑套而無法開槍，改以鐵棍攻擊後逃逸。桃園地院判決近日出爐，依依傷害、非法持有槍砲彈藥判王男7個月，得易科罰金，另外，王男還涉持槍闖入民宅竊盜案依加重竊盜判刑7個月，不得易科罰金。

判決指出，王男2017年2月收到委託後，開車到新北市淡水某社區的停車場，偷出兩輛汽車的車牌，並改裝到自己的車上，想藉此逃避追緝。隨後，王男同年月17日下手，帶著改造手槍，躲在廖師工作的科大地下停車場埋伏。

廖男當日下午4時跟妻子準備離開學校，正打開後車箱要放行李時，王男也跳出準備開槍。誇張的是，王男忘記拉手槍滑套，導致子彈無法上膛，沒有射出的子彈還掉到地上，畫面一度尷尬，而廖男也準備逃跑。

▲停車場示意圖。（圖／取自免費圖庫pixbay）



此時，王男不想任務失敗，隨即抓起旁邊的鐵棍痛毆廖男，導致對方左膝、小腿等處被打傷，王這才滿意地開車逃逸，並將手槍槍管、車牌丟入附近的溪流中，消滅物證。警方獲報後循線逮捕王男，並在他的車內搜索到作案用的鐵棍、槍身及子彈等。

王男否認有殺人意圖辯稱，他本想朝廖男的大腿開一槍，但無法順利射出才會改以鐵棍毆打，但檢方檢視王男手機發現，裡面竟有廖男的照片、車號截圖，認定有殺人意圖，便以殺人未遂、加重竊盜與違反槍砲彈藥等罪嫌起訴。

桃園地院11日審理，分別依攜帶凶器侵入住宅屬加重竊盜罪判刑7個月，不得易科罰金；另非法持有子彈罪判刑3個月、傷害罪判刑5個月，2罪合併應執行7個月，得易科罰金。