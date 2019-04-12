砸6.4 億優化基隆港西岸！　可供22.5萬噸大型郵輪停靠

▲基隆港西4碼頭靠泊大型郵輪情形。（圖／基隆港務分公司提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

配合國際郵輪母港發展及船席靠泊需求，台灣港務股份有限公司基隆港務分公司斥資 6.4 億元，將已使用超過百年的基隆港西2至西4碼頭辦理整建浚深工程，還沒浚深之前，原本碼頭長度550公尺、水深-9公尺，最多只能只能停靠14萬噸，停靠過東岸最大的就是14.3萬噸的盛世公主號，未來可提供綠洲級郵輪22.5萬噸等最大型國際郵輪靠泊。

港務公司表示，整建後西岸碼頭長度達 554 公尺、水深 -11公尺，同時所建置的150噸曲柱、200噸直柱及相關護舷，可提供 22.5 萬噸最大型國際郵輪靠泊，該項整建工程於近期完工，投入營運。基隆港務分公司工程處陳華雄督導表示，在104年10月之前，只能容納5萬噸，後續整建浚深工程，再漸漸加深。

請繼續往下閱讀...

港務公司說明，該工程施工期間為配合營運均需維持至少一席碼頭供營運使用，無法全面施工，以致必須協調船席調度，採半半施作（一半施工、一半營運）方式進行，去年年施工期間靠泊西2至西4碼頭的客船共97艘次、38萬7520旅客人次。

港務公司表示，碼頭優化工程自2015年10月14日開工，歷經3年3個月施工，已於今年1月22日竣工。除前項設施外，港務公司仍持續優化基隆港碼頭建設，西 2 至西 3 碼頭旅客中心整建工程將提升既有通關作業效率，並引進文創產業，再結合西岸旅運複合商業大樓招商，形成郵輪觀光廊帶。

▲基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程施工俯視圖。