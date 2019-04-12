東森自然美精華霜太升火　用一半價錢買到破萬元商品服務

▲東森自然美專為亞洲女性推出「奇肌無瑕活膚精華霜」。（圖／業者提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森自然美自行研發頂級美容保養品「奇肌無瑕活膚精華霜」，首度登上電視購物通路，4/11特別將直播現場拉到大直ATT 4 recharge東森自然美旗艦店，由節目部副總George Bayer親自指導，當天吸引逛街民眾好奇圍觀。東森自然美串聯線上線下，透過集團資源整合，讓會員近距離感受專業服務。

為了實現現代女性對於全效、簡單、快速、有效居家保養品的渴望，東森自然美經過研發中心實驗研究，為亞洲女性所量身定做「奇肌無瑕活膚精華霜」，篩選上千種植物複方精華成分，決定採用從冰河時期存活至今，擁有神奇賦活因子的「天女木蘭」作為主要成分。

▲電視購物首賣「奇肌無瑕活膚精華霜」當天，特別將直播現場拉到東森自然美大直旗艦店，並由東森購物美藉新任節目部副總George Bayer（右）親自指導。

東森購物表示，「奇肌無瑕活膚精華霜」買一送一，商品組合售價4,580元，另加贈10ml開放體驗，以及2片價值500元同成份面膜，還破天荒附贈自然美引以傲市場獨有的高科技系統，免費肌膚檢測乙次，價值超過5,000元，整組等同買到超過萬元價值的商品及服務。

東森自然美全新All in one「奇肌無瑕活膚精華霜」上市，慶祝全台獨家開賣，購買後於東森購物臉書粉絲團活動頁面登錄並分享使用心得，即可參加抽獎活動，最大獎為價值20,400元的Dr.標靶水光抗皺提拉護理課程1名，以及奇肌無瑕活膚精萃10ml +奇肌無瑕全能面膜1片20ml共20名。結合線上線下資源，透過全新的銷售模式，要讓消費者體驗前所未有且超值的商品力及服務力。