繼牛肉麵後　晶華再推府城肉燥常溫包　沸水加熱即可食用



▲晶華再推府城肉燥常溫包。（圖／晶華提供)



記者黃士原／台北報導

積極發展零售市場的晶華酒店，繼冠軍牛肉麵禮盒之後，2019年全新推出《晶華府城肉燥》常溫包，期望在拌麵、拌飯、拌青菜之外，為台式肉燥找到更多搭配料理的可能性，每盒兩包入、每包100公克，售價為199元。

晶華所推出的《府城肉燥》常溫包，所使用的豬肉是以臺灣在地的豬頸肉取代油花較為豐沛的五花肉，獨到的滷汁除了有蒜、蔥、薑、蝦米、胡椒、鹽、冰糖、薑黃之外，還有肉桂、八角、丁香、小茴香、花椒、甘松等香料，入鍋熬煮時另會加上與富含膠原蛋白的豬皮，各式配料豐富了滷肉的香濃滋味、軟嫩的頸肉更讓口感清爽不油膩。





▲肉燥、溫時蔬、溫泉蛋、炸米。

《府城肉燥》常溫包只需將常溫包裝放入沸水中加熱一至二分鐘，取出、剪開後即可享用，消費者可以在台北晶華酒店、故宮晶華及台北晶華酒店官網進行訂購，每盒兩包入、每包100公克，售價為199元。

另外，4月22日起起至5月31日，位於酒店一樓的azie餐廳更將推出一系列「肉燥狂饗曲」料理，共計有溫沙拉、炸薯條、石鍋拌飯、起士焗飯、義大利麵…等多款以府城肉燥入菜的佳餚，每道250元起，現場點用任一道肉燥料理，即可以享《晶華府城肉燥》買二送一。





▲發想自韓式石鍋拌飯及台南小吃筒仔米糕的肉燥、蛋、米、時蔬。

針對「肉燥狂饗曲」的五道菜色，azie主廚林顯威推薦的第一道料理是以西式的溫沙拉為靈感，名為肉燥/溫時蔬/溫泉蛋/炸米，選用西生菜、玉米筍、晚香玉筍、地瓜葉、羅曼…等時蔬鋪底，灑上酥炸過後的美洲黑野米增加口感、最後放上一顆溫泉蛋並淋上《晶華府城肉燥》和油蔥即成。

另一道肉燥/蛋/米/時蔬則是發想自韓式石鍋拌飯及台南小吃筒仔米糕，先將白米飯與《晶華府城肉燥》拌勻，放入燒得火熱的石鍋當中，之後再快速的鋪上海帶、台式泡菜、豆芽菜、過貓、紅蘿蔔絲、薑片等蔬菜，最後撒上香酥的魚鬆與爽口的菜脯，繽紛的色彩與伴著石鍋上泊滋泊滋響而散發出來的肉香與薄薄一層鍋巴的米香，造就了這道跨國融合的好滋味。