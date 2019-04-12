影／無懼共軍文攻武赫！國軍推8官兵新影片：無所不在的守護

記者蔣婕妤／台北報導

面對共軍頻頻挑釁，國防部12日透過臉書釋出「全方位國軍 全方位守護」全新影片，應片內容強調，國軍官兵來自各地，不分族群、不分性別，唯一的信念就是發揮團隊合作的精神，共同維護國家主權、領土的完整，要讓國人的安全獲得最好的保護。

國軍「心《讚》團隊」繼4月3日推出「面對挑釁的堅定 渴望和平」影片回應中共的「文攻武嚇」，12日再推出「全方位國軍 全方位守護」影片，呈現「國軍無所不在的守護、永遠不變的承諾」。

國防部介紹，「全方位的國軍」意指國軍官兵成員來自各地，不分族群、不分性別，唯一的信念就是發揮團隊合作的精神，共同維護國家主權、領土的完整；「全方位守護」則是強調空中、海上、陸地、水下、山巔，乃至於安定人心，每一個角落，都有國軍建構最完善的保護網，讓國人的安全獲得最好的保護。

國軍最新影片運用魔術方塊6面不同顏色象徵「全方位」的概念，片中來自新北市的陸軍張少尉，展現巾幗不讓鬚眉的決心，是第一位女性專業軍官的戰車排長；F-16戰機飛行員白中校是來自排灣族的空軍健兒，堅持只要有他在，領空一定安全的豪情；海軍艦指部盧士官長是南部鄉下長大的小孩，他熱愛這份守護家園的工作。

國防部進一步介紹，陸軍兩棲偵察營李士官長曾赴美接受士官長學院正規班，將國軍精實的訓練展現在國際舞台；海軍陸戰隊林下士是勤勞樸實的客家人，懷有「一日陸戰隊，終身陸戰隊」的信念；陸軍特指部林一兵的母親來自柬埔寨，身為新住民第二代的他，挺身捍衛山隘要地；家中長輩隨軍來台安生立命的青年日報新聞官謝上尉，與出生台南的憲訓中心輔導長孫中尉，共同肩負鞏固國人與官兵的心理、激勵士氣的責任。

國防部強調，這八位官兵象徵著守護家園是沒有族群的分別，更不受時空限制，全體官兵在不同崗位上，秉持相同的信念，時時刻刻踐履保衛國家、守護國人的承諾，期盼國人給予國軍支持與鼓勵，攜手同心守護我們美麗的家園，確保引以為傲的民主自由。