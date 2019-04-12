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自衛隊F-35A成全球墜毀首例　美日聯手調查前2次故障迫降相關性

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▲▼F-35A戰機於9日晚間訓練時失蹤，一名40多歲的飛行員仍下落不明。（圖／路透）

▲日本F-35A戰機於9日晚間訓練時失蹤，飛行員仍下落不明。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機於9日晚間進行訓練時墜毀，並在青森縣外海發現該機部份殘骸，機組人員仍下落不明。防衛大臣岩屋毅12日在內閣會議後表示，失事戰機F-35A先前就曾發生2次故障，目前將對此次墜毀展開關連性調查，看是否能找到這次失事的墜毀關鍵。

據《共同社》報導，防衛省稱，失事戰機於2017年6月20日和2018年8月8日分別發生兩次故障，其中第一次的原因為機體冷卻系統相關警示裝置啟動導致緊急迫降，第二次則是為機體一部分出現故障，為了安全而緊急降落。

墜毀的F-35A戰機是從美國洛克希德馬丁公司引進零部件，由三菱重工在名古屋工廠製作的一號機，並隸屬青森縣三澤基地。F-35是美國最先端匿蹤戰機，不過有設計缺陷的爭議，去年美國曾發生F-35B墜毀事件，原因可能是燃料管設計不良導致。

此次日本航空自衛隊的失事是F-35A的墜毀首例，日方於今早派出潛艦前往事發海域，展開海中搜索，希望將殘破機體全數尋獲，而美軍也特例派艦參與搜救行動。岩屋毅表示，此次失事的關連性調查，不能沒有美方的協助，而去年擬定的加購105架F-35戰機計畫，目前沒有考慮變更。

F-35屬於具有匿蹤設計的第五代戰鬥機，由美國洛克希德·馬丁公司設計及生產的三軍通用多用途戰機，並因此發展出3種主要的衍生版本，包含採用傳統跑道起降的F-35A，利用短距離起飛，以及垂直起降機種F-35B，與做為航空母艦艦載機的F-35C。

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關鍵字：F-35A,匿蹤戰機,日本防衛隊,岩屋毅,墜毀,失事,日本航空自衛隊

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