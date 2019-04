亞桑傑助理機場遭逮「協助調查」　厄瓜多：他曾參加使政局不穩的活動

▲ 英國警方11日進入厄瓜多駐倫敦大使館,帶離維基解密創辦人亞桑傑。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑(Julian Assange)11日在厄瓜多駐倫敦大使館內被英國警方逮捕。在逮捕行動落幕後,厄瓜多內政部長羅莫(Maria Paula Romo)宣布,目前已有一名與維基解密關係密切的男子在厄瓜多被逮捕,當時他正試圖搭機前往日本。

綜合法新社、俄羅斯衛星通訊社報導,厄瓜多並未透露該名男子的身分,但已知他是在首都基多(Quito)的機場被逮捕,根據當局的說法,他被拘留的原因單純是因為「協助調查」。羅莫提到,這名被逮的男子從事相關活動多年,且政府已握有相關證據,足以證明他參加意圖使政局不穩的活動。

根據當地傳媒Channel Teleamazonas取得的消息,這名男子是專注隱私、保安、密碼學的軟體開發人員比尼(Ola Bini)。只不過,亞桑傑的厄瓜多律師波維達(Carlos Poveda)受訪提到,此人只是亞桑傑的朋友,並非助手,且律師們也不清楚被捕的原因。

BREAK: Full @Ruptly video of WikiLeaks founder Julian Assange’s arrest by British police this morning pic.twitter.com/tdBw1Kbpxn