又出包了！大陸香腸、豬肉乾驗出4例非洲豬瘟病毒

▲來自大陸豬肉類品又驗出4例有非洲豬瘟病毒。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（11日）指出，大陸豬肉製品再驗出4例非洲豬瘟病毒基因，總計已達40例，根據前幾個月至今發現檢出率仍高。另外，農委會副主委黃金城昨（10日）金門縣金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際發現1頭死亡豬隻，初驗為陽性，應變中心今天也確定定序結果就是非洲豬瘟病毒。

應變中心說，第37例是由防檢局高雄分局金門檢疫站3月26日採樣自水頭碼頭棄置箱的香腸；第38及39例是台中分局台中機場檢疫站3月27日採樣自澳門入境旅客棄置在棄置箱的香腸與臘肉（廣州市生產）；第40例是由高雄分局高雄機場檢疫站3月31日採樣自棄置箱的豬肉乾。樣本經農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢測定序確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示大陸豬肉產品傳播非洲豬瘟的風險不可忽視。

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▲應變中心強調，目前大陸肉品含有非洲豬瘟病毒檢出率仍高。（圖／農委會提供）

目前總計40例分別是在去年10月1例（檢出陽性比率0.6%）、11月2例（1.1%）、12月4例（2.2%）、今年1月11例（6.2%）、2月11例（8.0%）、3月5例（3.9%）、4月檢出6例（14.0%），檢出率仍高。

另外，金門縣動植物防疫所（金門防疫所）4月8日接獲海巡署金門巡防區通報，在金門縣金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際發現1頭死亡豬隻，經檢測定序確認，基因片段序列也和大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。目前累計第6例。

▲高雄機場檢疫站3月31日採樣自棄置箱的豬肉乾，檢出有非洲豬瘟病毒。（圖／農委會提供）

應變中心補充，死豬發現地點已由金門防疫所完成澈底消毒，發現地半徑3公里範圍有9場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。為確保產業整體安全，將暫停金門縣豬隻及豬肉產品輸往台灣及其他離島至少1週，但經查核通過的7家公司在4月9日以前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

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