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買1送1又來了！星巴克歡慶線上門市5週年　「小熊杯緣子」萌翻

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▲▼ 星巴克 。（圖／取自官網）

▲星巴克於4/12舉辦好友分享日。（圖／取自粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

為歡慶線上門市5週年，星巴克於今天（12日）推出好友分享日，活動當日的11：00～20：00購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

除了推出買一送一優惠活動，星巴克今年線上門市還特別推出小熊造型杯緣子，共有5款，整組售價980元，包含穿著綠色跟黑色制服的小熊，以及背著背包出遊的小熊等，每款都超級可愛，吸引許多網友關注，「這組杯緣子好可愛」、「請問這熊要如何得到呀？」

▲▼ 星巴克 。（圖／取自官網）

不僅今天推出買一送一優惠活動，星巴克也將於4/16、4/23推出星光好友分享日活動，當日16：00～20：00限時4小時期間，購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

另外，4/17跟4/24還推出「你的專屬夏日歡樂」活動，當日於全台門市單筆點購任兩杯大杯（含）以上飲料，即可獲得好友分享券，可累送。持本券至全台星巴克門市，購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

至於伯朗咖啡館於本月在不同門市的各別日期，也有推出買一送一優惠，像是建國、科大、八德等門市在4/15、4/29都有舉辦飲品買一送一；而延平、延吉、松江則是於4/15、4/22、4/29舉辦；市民店日期為4/14、4/28；青年公園、徐匯廣場等門市日期為4/14、4/21、4/28。另外，每週五持伯朗Lounge卡全額扣款，也可享飲品買一送一優惠。

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關鍵字：星巴克,咖啡,買一送一,優惠,小熊杯緣子

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