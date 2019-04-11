高鐵母親節疏運4/13開放訂票　加開8班次「大學生5折孝親車」

▲高鐵母親節將加開37班加班車。（資料圖）

記者胡順惠／台北報導

下個月就是母親節，台灣高鐵宣布，將於5月10日（五）至5月13日（一）4天疏運期間，加開37班次列車，包含南下25班、北上12班，提供638班次的旅運服務，13日凌晨零時開賣。為鼓勵大學生返鄉與家人相聚，高鐵加碼推出8班次「大學生5折孝親優惠列車」。

台灣高鐵公司表示，旅客可自4月13日（六）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

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同時，台灣高鐵公司為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，特別於5月10日（五）以及5月13日（一），除原適用「大學生優惠」的車次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」，歡迎大專學子多加利用，返鄉與母親歡度佳節。

台灣高鐵公司指出，疏運期間依據旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂（母親節疏運自由座車廂數配置表），持悠遊／一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站搭車，以節省排隊等候時間。

此外，母親節疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，定期、回數票均照常使用，效期不另展延；「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」則暫不適用。