蘇丹國防部長宣布成立「過渡軍政府」　證實總統30年獨裁結束了

▲蘇丹總統巴席爾遭政變下台，結束30年統治。（圖／路透）



記者王致凱／綜合外電報導

非洲蘇丹共和國11日驚傳政變，據傳蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）已經被迫下台，受到軍方嚴密監視中。蘇丹國防部長阿瓦德•伊本•奧夫（Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf）當地時間下午在電視演說中宣布解除巴席爾總統職務、解散原政府，並建立為期2年的過渡軍事委員會。

美國有線電視新聞網報導，蘇丹國防部長阿瓦德•伊本•奧夫證實巴席爾已經被迫交出一切權力，其領導的政府也已經解散，過渡期間將成立為期2年的軍事委員會進行監督。至於巴席爾目前的下落，伊本•奧夫只說他人在「一個安全的地方」。

伊本•奧夫同時宣布蘇丹進入三個月的緊急狀態，期間晚間10時至凌晨4時實施宵禁，重要口岸、醫療設施都會加強維安。伊本•奧夫表示，蘇丹政府內閣、國會和市政機構都已經解散，暫停實施憲法，不過司法機構、檢察機關、大使館和其他外交實體仍照常運作。

▼蘇丹民眾在喀土穆街頭揮舞國旗。（圖／路透）



蘇丹國營蘇納通訊社（SUNA）稍早前指出，蘇丹情報局表示已經下令釋放所有在押的政治犯。伊本•奧夫證實此事，宣布釋放去年12月起在反政府示威中遭拘留的所有政治犯。

蘇丹高階軍方官員先前透露，包括蘇丹總理塔希爾•艾拉（Mohamed Taher Ayala），以及蘇丹執政黨「全國大會黨」（NCP）領袖哈龍（Ahmed Haroun）在內的數十位政府官員都已經被逮捕。

哈龍是巴席爾的左右手，同時也遭到國際刑事法庭通緝。軍方官員說，蘇丹前國防部長穆罕默德•海珊（Abdel Rehim Mohamed Hussein）、前總理和NCP領袖阿瓦德•賈茲（Awad Al-Jaz），以及前副總統哈桑•薩利赫（Berri Hassan Saleh）和奧斯曼•塔哈（Ali Othman Taha）也在被捕名單上。

蘇丹自去年底開始爆發抗議示威，從本月6日起，數以萬計的民眾走上首都喀土穆（Khartoum）街頭，聚集在總統官邸和國防部外高喊口號，並與維安部隊爆發衝突，本周稍早共有11人在示威衝突中死亡，包括6名安全部隊成員。

▼坐在街頭一輛裝甲車上的蘇丹士兵。（圖／路透）

