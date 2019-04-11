北台高溫驟降10度！　午後有雨「連7天濕涼」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風、華南雲雨區影響，北台灣高溫驟降10度，而且中午過後有雨，會持續到明(12)日清晨。氣象專家吳德榮透露：「今起一週，水氣多易降雨，北台偏涼」。

中央氣象局預報員張承傳表示，今(11)日受東北季風稍增強影響，各地早晚都較為偏涼，北台灣低溫約19、20度，其他地方則在21-24度間，白天北台灣仍稍有涼意，高溫在25度左右，而花東高溫會比今天下降些，約在27、28度，至於中南部高溫仍有30、31度。

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▲溫度分布圖。

上半天的降雨主要在北部及東半部，雨區較為局部，不過下午以後受華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部降雨機率提高，尤其北部地區降雨會較為全面，至於花東及南部山區也有局部短暫陣雨，提醒外出記得攜帶雨具備用。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(11日)受東北季風影響，中部以北雲量增多，局部降雨漸趨明顯，南部山區亦有局部短暫雨的機率；各地氣溫略降，北台灣轉涼。明(12)日各地有局部短暫雨的機率；北台灣偏涼。週六(13日)冷空氣減弱、氣溫略升；但水氣多，仍有局部降雨的機率。

▲累積雨量圖。

最新模式模擬顯示，下週日、一(14、15日)另一小股東北季風南下，北台灣再轉涼，台灣附近水氣多、易降雨。下週二、三(16、17日)另一結構較強的鋒面通過，因其中有「中、小尺度對流」發生的機率，局部地區有時雨勢會較大；但由於已接近模式末期，其所模擬的時間及空間之分布，有很大的「不確定性」，應持續觀察。