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坐直直睡覺！紅臉小弟被叫醒...下秒「厭世雙眼」萌翻全網

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大陸中心／綜合報導

很多人一上課就打瞌睡，但能「坐直直」熟睡就不容易了。大陸一名4歲周小弟上幼稚園時，在教室坐著陷入沉睡，期間還不時搖頭晃腦，老師在一旁又叫名字又喊「回家了」，都沒法將他叫起來。他最後醒來時，還露出「無神又縹緲」的眼神，加上紅通通的臉頰，可愛模樣逗得老師哈哈大笑。

▲▼ 4歲男孩坐著睡覺。（圖／翻攝自看看視頻）

▲ 4歲周弟弟坐著陷入沉睡。（圖／翻攝自看看視頻）

據《看看新聞》報導，4歲的「小睡神」正在讀幼稚園中班。周小弟媽媽表示，他不是很愛睡覺，就是不能安靜，環境稍微安靜點他就會睡著；他平時比較好動一點，愛吹牛、愛講故事，還會經常自己編故事，然後就說個沒完，「我們在家裡叫他開心娃。」

▼ 周小弟被叫醒後皺起了眉頭。（圖／翻攝自看看視頻）

▲▼ 4歲男孩坐著睡覺。（圖／翻攝自看看視頻）

對於周小弟在學校打瞌睡，媽媽回應說，當時看到老師發來的影片就笑不停，「我覺得很正常，沒有覺得生氣或什麼的，小孩在學校打瞌睡很正常，也有可能是遺傳，我上學的時候也老是睡覺。」

▼周小弟睡得嘴巴都張開了。（圖／翻攝自看看視頻）

▲▼ 4歲男孩坐著睡覺。（圖／翻攝自看看視頻）

影片在網路迅速爆紅，周小弟被封為「小睡神」。網友笑稱，「想起了當年的自己」、「太可愛了吧，媽媽回應也好可愛」、「這是我現在的狀態，上班的」、「睡神來了擋都擋不住」。

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關鍵字：坐著睡覺,打瞌睡,上課睡覺

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