戴眼鏡的女警「英文好棒棒」　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹

▲小港分局女警楊昭珊，因為英語能力成了學長姐的「救星」。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

近年來高雄觀光產業蓬勃發展，需要警方協助的外國人也越來越多，不過外事警察卻無法每次都幫上忙，說得一口流利英語的小港分局桂陽所女警楊昭珊，變成了最佳導師，每週一次在勤前教育時，教授同事基本的英文值勤對話，救救學長姊的「菜英文」。

小港分局說，現今觀光旅遊蓬勃發展的時代，警方偶爾會遇見外國人報案、問路，甚至需要外國駕駛配合臨檢酒測，為避免第一線執勤員警碰到需說英語的情境時卻步，卻又礙於警察上班時間不固定無法補習，小港分局桂陽路派出所所長許鐽騰，加強所內同事英語能力，請所內具英文能力的女警楊昭珊開辦外文能力加強班。

楊昭珊過去就讀雄商時英語能力並不突出，為了改善自己的英語聽說技巧，統測後選擇進入全英語授課的文藻外語大學就讀，即便當時因為自己英文能力不足，時常遇到挫折，但老師常掛在嘴邊的一句「No pain，no gain」，這句話已成為自己至今就算當上警察能不停進修外文的動力。

▲褪去警察制服後，楊昭珊是個大眼正妹。（圖／記者洪正達翻攝）

楊昭珊回憶，最近曾有一名非裔男子進入所內請求協助，雖然所內同仁熱心上前服務，但面對對方滔滔不絕的英語，只能微笑回應，並找她來救急，最後也終於協助到對方，事後該名男子更是大讚台灣警方的英文能力與服務態度，因此，當所長詢問自己是否願意每周將英語文章上傳群組請同仁先行閱讀，再利用勤教講授重點，幫助提升大家的英文能力時，她馬上答應，也希望提升同事的英語能力。