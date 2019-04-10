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「貴妃荔枝」、「孔融奉梨」新上市！跟著古人喝起來

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▲台虎精釀啤酒。（圖／台虎精釀啤酒提供）

▲台虎精釀啤酒「貴妃荔枝」10日新上市。（圖／台虎精釀啤酒提供，下圖同）

生活中心／綜合報導

繼翻玩月老的「招桃花水果酒」掀熱潮後，台虎這次將腦筋動到古人身上，新推出的「貴妃荔枝」、「孔融奉梨」2款啤酒，將楊貴妃、孔融繪入瓶身，以知名歷史人物形象結合精釀啤酒，共同演出歷史穿越大戲，4月10日起在小7限量開賣，單罐建議售價79元。

台虎精釀啤酒表示，「貴妃荔枝」命名靈感來自唐朝楊貴妃嗜吃荔枝的典故，也讓人聯想到「貴妃醉酒」的經典京劇劇目，釀酒師結合兩者經典的楊貴妃形象，選用清爽的拉格酒體結合玉荷包荔枝果汁，一湊近鼻尖就能感受到奔放熱帶水果香氣，濃濃荔枝果韻縈繞口中，在舌尖上的清爽微甜後又輕拂過一絲細膩微苦，讓味覺感受更立體，彷彿楊貴妃穿越到眼前醉舞一曲《霓裳羽衣》。

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▲台虎精釀啤酒。（圖／台虎精釀啤酒提供）

▲「孔融奉梨」罐底也暗藏彩蛋，小小幾個字印著「我喜歡你」。

而「孔融奉梨」則是玩諧音梗，用「孔融讓梨」的歷史故事呈現酒標設計，以艾爾啤酒為基底，加入鳳梨果汁、鳳梨果乾、仙渣果、芫荽子等釀造，一開瓶濃郁的鳳梨香立刻爆發，帶點刺激味蕾的明亮微酸感。罐底不外乎也暗藏彩蛋，小小幾個字印著「我喜歡你」，乍看摸不著頭緒，其實是取品名「嘿鳳梨海鹽艾爾」與粵語「喜歡你」（Hei Feng Nei）的諧音。此兩款於7-ELEVEN推出限定優惠，今（10日）起至5月7日指定酒款任選三件85折。

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