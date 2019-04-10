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花蓮清明連假人潮湧入！住宿率達8成　6萬人次擠爆東大門夜市

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▲▼清明連假花蓮觀光人潮再現，東大門夜市被遊客擠的水洩不通。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼清明連假花蓮觀光人潮再現，東大門夜市被遊客擠的水洩不通。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼清明連假花蓮觀光人潮再現，東大門夜市被遊客擠的水洩不通。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明連假，花蓮觀光人潮再現，住宿率約達八成，東大門夜市4天人數高達6萬人次，擠的水洩不通，400家的攤商生意搶搶滾，大排長龍，連假人潮不斷，攤商笑的合不攏嘴！

清明節的4天連假，大批遊客湧入花蓮，花蓮縣政府為了爭取交通部觀光局的春遊補助，推出「春遊洄瀾3重送」好康，包括「花蓮好Q」、「Q幣累積」、「天天遊花蓮、週週抽總統套房」，4到6月入住花蓮合法旅宿業的旅客，週週都有機會抽到總價值台幣百萬元的總統套房機會。

觀光處長唐玉書説，清明連假花蓮住宿住宿率約達8成，其中，東大門夜市已獲得經濟部認證三星級優良市集，共有28攤拿下59顆星，東大門夜市4天人數高達6萬人次，讓商家們都揮汗高興地的迎接觀光財。

▲▼清明連假花蓮觀光人潮再現，東大門夜市被遊客擠的水洩不通。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

東大門夜市????全台唯一的原住民一條街，販售原住民風味餐點、咖啡、調酒、新鮮現採野菜與炒山豬肉等原住民特色佳餚。

東大門自強夜市主委謝順泉表示，「今年清明連假來夜市的遊客與228假期差不多，大約6萬人次，感謝縣府大力推動觀光，行銷東大門夜市打出知名度，像是太平洋燈會、夏戀嘉年華演唱會，以及不輸國際的煙火，逢年過節運用各種管道幫我們夜市行銷，很有感。」

東大門夜市是東部地區規模最大的夜市，夜市步道地磚均以印度黑搭配泉州白之花崗岩鋪設而成，格局寬廣，氣勢磅礡。夜市內羅列各式台灣道地美食、小吃與童玩，還有全台唯一為原住民族建置的原住民一條街，販售原住民風味餐點、咖啡、調酒、新鮮現採野菜與炒山豬肉等原住民特色佳餚。

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關鍵字：清明節,連假,人潮8,住宿率,擠爆,東大門夜市,春遊補助,原住民一條街

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