「小龍蝦托夢求救」！男子買光市場通通放生　網跪求地址：想撈

▲小龍蝦是相當流行的大陸小吃。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

小龍蝦也懂托夢？大陸吉林長春近日有幾名男子專程買光市場中的魚蝦，帶到西湖及同心湖放生。水產攤攤主表示，男子聲稱是「小龍蝦給他托夢」，因為「漫山遍野的小龍蝦需要解救」，因此花了7、8萬人民幣買走大量魚蝦蟹類放生。對此網友則紛紛直呼，「求地址！我吃貨」、「根本破壞生態」。

據《梨視頻》報導，有網友爆料，長春吉林數名男子於5、6日兩度至水產市場，花了7-8萬人民幣大肆購買魚類、小龍蝦及大閘蟹，但目的不是為了吃，而是為了放生到長春西湖和同心湖，並將過程錄下PO網，只見該團顧客小心翼翼將一箱箱魚蝦搬至湖畔，再一一倒入湖中。

▲▼東北有群男子聲稱「小龍蝦托夢」，買光全市場小龍蝦拿去放生。（圖／翻攝自《梨視頻》）



水產攤主表示，這是中國農曆三月三常見的「放生靈」習俗，放生男子購買時還稱「小龍蝦托夢了」，要他「拯救漫山遍野的小龍蝦們」，因此才有這場活動，不過雖然已經4月初，但東北天氣仍十分寒冷，預期小龍蝦放生後，也只能存活一小段時間。

消息傳出後，網友們紛紛捶胸頓足，「不要就給我啊」、「求地址想撈」、「有錢任性」、「放我這，我好好待牠們」。也有網友批評放生行為，「破壞生態」、「小龍蝦不適合放生」、「造孽啊」、「虧心事做多了想積德吧」、「當地生態慘了」。

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