華聞快遞／上海企業平均月薪支付4.4萬　排名大陸第一

▲上海企業平均月薪支付4.4萬。（圖／CFP）



《上海》上海企業平均月薪支付4.4萬 排名大陸第一

《2019年一季度人才流動報告》顯示，上海企業平均支付月薪是9723元（人民幣，下同，約新台幣44,636元），排名全陸第一，北京、上海、廣州、深圳，依舊是求職需求最旺盛的城市；與此同時，杭州、成都等新一線城市求職熱度上升迅速、薪資漲幅也較快，其中，杭州企業支付薪資為8684元，僅次於上海排名第二，成為熱門求職城市。（東方網）

《黑龍江》2019年黑龍江省將建設110個重大項目

黑龍江省委省政府工作部署要求，2019年黑龍江省將建設110個重大項目，總投資5428億元，「百大項目」中重大基礎設施項目60個，重點產業項目40個，民生項目10個。（黑龍江日報）

《北京》北京為急需進口藥通關提速 最快1天完成

北京市藥監局9日指出，在位於北京順義區的天竺保稅區，已經設有藥品監管部門和專門的藥品通關窗口，除八小時正常工作外，還可以在八小時外根據企業需求實行急事特事特辦，為抗癌藥、罕見病藥等臨床急需境外藥品實施快速通關，最短僅1個工作日就能完成通關備案手續。（人民日報）

《天津》天津港保稅區推出系列惠企政策 吸引逾5000家京冀企業落戶

天津港保稅區指出，該區域圍繞「一基地三區」功能定位，制定了一系列惠企助企的政策措施，吸引了大批京冀企業項目落戶。據統計，截至2019年3月底，在保稅區註冊的京冀企業已超過5000家，累計投資總額1780億元。（今晚報）

▼天津港保稅區推政策，吸逾5000家京冀企業落戶。（圖／CFP）



《河北》河北：新培育超10家省級小微企業雙創示範基地

河北省「雙創雙服」活動領導小組辦公室日前印發《小微企業創業創新基地提升專項工作實施方案》，新培育省級小微企業創業創新示範基地10家以上、市級30家以上。（河北日報）

《山西》山西整治76處城市易澇點 主汛期前基本完成

山西省住建廳9日指出，住建部日前公佈了2019年全中國城市排水防澇（水災）安全及重要易澇點整治責任人名單，其中涉及山西省76處城市易澇點，並要求該76處盡快開工整治，於2019年底主汛期前基本完成。（人民日報）

《內蒙》清明小長假 內蒙古旅遊進帳20億

內蒙古文化與旅遊廳指出，5日至7日清明節小長假期間，全區共接待遊客408.34萬人次，同比增長9.37%；實現旅遊收入207,149.11萬元，同比增長13.03%。遊客出行主要以探親、掃墓、踏青等短途遊為主，全區旅遊市場運行平穩，無重大旅遊投訴和安全事故發生。（人民日報）

《遼寧》2019年要完成13萬人口脫貧 遼寧提高城鄉居民基本醫療保險補助標準

遼寧省委、省政府近日發布《關於貫徹＜中共中央、國務院關於堅持農業農村優先發展做好「三農」工作的若干意見＞的實施意見》，2019年，遼寧將完成13.02萬貧困人口脫貧，並繼續提高城鄉居民基本醫療保險補助標準以及城鄉低保和特困人員救助供養標準。（瀋陽日報）

▼遼寧提高醫療保險補助標準「助脫貧」。（圖／CFP）

