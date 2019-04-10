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糾纏美女直播主！怪男一路跟蹤「趴上她車蓋」鬧：我是猴子你忘記喔

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▲ 恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／記者郭世賢攝）

▲陳男見到王女就不斷跟蹤行程。（圖／記者郭世賢攝，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

台中市一名陳姓男子在直播上認識從事模特兒的王姓女子，竟在現場活動趁隙強拉王女上車，途中還搶走包包和手機，直到警方來到才結束這場鬧劇；豈料，不到10天，陳男見王女駕車載朋友竟也開車尾隨，趁王女停車之際，爬上王女轎車的引擎蓋上稱「let'go看表演啦」、「抓猴啊！我是猴子，你不知道喔」長達1分多鐘，台中地院合併將陳男判有期徒刑5個月、及拘役50日。

根據判決書，29歲的陳男於2017年12月17日晚間，在台中市神岡區壽安堂宮廟前，趁隙拿走王女放在宮廟前的包包及手機，並強拉王女上車。在車上，王女短暫取回手機之際，傳送簡訊給友人寫：「他把我手機搶走，把我載走。」經過朋友協助報警，警方在大雅區中清路的加油站尋獲兩人。

才結束第一場鬧劇，同月26日凌晨，陳男見王女駕車載友人即駕車尾隨，一路跟車。王女見陳男跟蹤，將車停在路邊，陳男見王女停車之際，撥打電話給王女，還把身體趴在王女轎車的引擎蓋上稱：「let'go看表演啦」、「抓猴啊！我是猴子，你不知道喔」、「我是猴子，你忘記喔」、「猴子可以這樣爬，你不知道嗎」、「看妳要玩幾點」。

王女大喊，「你這樣很危險，不要這樣子好不好？我要怎麼回家啊」、「這不是你的車啊，別這樣好不好，夠了沒」，不斷要求陳男離開，時間長達1分多鐘，以此強暴方式，妨害王女和友人的離去，直到陳男自己從引擎蓋跳下來， 王女才駛離。

2018年1月3日凌晨，王女在太平區某便利商店準備交付信用卡繳費單給朋友許男，陳男竟現身、徒手阻擋許男拿取繳費單，並拉扯揮打許男成傷，致許男雙手、頸部、腹部等多處受傷。

2018年1月22日凌晨，陳男藉口想要協調相關案件，邀王女上他的車，隨即開走。許男打電話都找不到王女，陳男還阻止王女接電話，更搶走王女手機，雙方互搶手機造成王女頭皮挫傷、背挫傷、手腳擦傷等多處受傷，相關事件都由王女和朋友向警報案後曝光。台中地院合併將陳男判有期徒刑5個月、及拘役50日。

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