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力挺教師法修法　家長團體連署：卸除「師師相護」惡名

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▲▼親子教育、高中、學生上課、高中數學、高中生、教育、老師、教師、互動問答、舉手發問、教室（圖／記者林世文攝）

▲家長團體及教團表示，舉雙手贊成教師法修法，盼擺脫「師師相護」惡名，處理不適任教師。（圖／記者林世文攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院日前提教師法修法草案，特別訂定在教評會處理不適任教師時，增聘外部委員，讓未兼行政職的教師代表低於1/2，然而此舉卻引來教師團體反彈，認為修法是不信任教師專業、會造成校園白色恐怖，更是獵巫行徑。全國各家長會及教育團體9日發布聯合新聞稿表示，許多家長團體及教團都舉雙手贊成此次修法，盼擺脫「師師相護」惡名，處理不適任教師。

教育團體認為，「如果現行教評會一點問題也沒有，那為何不適任教師時有所聞，卻是那麼難處理？如果教評會的組成比例不是問題，那『師師相護』的惡名從何而來？」從教師團體的論述來看，總是推給學校校長的不處理，以及外界對學校老師的污名化；但別忘了，現在的校長遴選制度中，縣市教師會及學校教師會才是老大，如果校長不如教師會代表的意，想選上校長恐怕比登天還難；至於家長的部分，由於孩子有如學校的人質，因此，當孩子受到不當對待後，勇敢的家長最後幾乎都會疲於奔命、無功而返，卻留下孩子繼續默默承受各種壓力，但多數家長會視孩子受害情形轉班或轉學了事。

請繼續往下閱讀...

教育團體也說，「師師相護」並非這回修法才被發明的名詞，而是流傳許久的惡名，我們深信絕大多數學校老師都具有使命感，也不願意因為一顆老鼠屎而壞了一鍋粥，但我們也可以體會做為同事情誼，而不忍心積極處理老鼠屎，所以這回修法，正好可以讓老師擺脫長期以來被譏為「師師相護」的惡名，基於支持絕大多數學校老師的立場，家長團體及許多教育團體都舉雙手贊成此次修法。

▲▼台北市西門國小開學日校長老師扮裝歡迎學生,小學生開學第一天上課情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲家長團體呼籲，應降低教評會出席及表決門檻，以免上述之設計功虧一簣，同時也把狼師繼續留在校園。（示意圖／記者湯興漢攝）

另外，教育團體表示，容納更多外部委員，乃是容納更多不同領域的專業，除了補足教師專業的不足外，也能更超然的共同處理問題，沒有所謂不尊重教師專業的問題；再加上以目前的設計，教評會處理不適任教師乃是在專審會審查後才處理，怎麼會有白色恐怖或獵巫的情形，部分教師團體成員的說法恐怕言過其實。

家長團體及教育團體除了支持教評會於處理不適任教師時，應納入外部委員，使未兼行政執教師比例不過半外，同時也呼籲，降低教評會出席及表決門檻，以免上述之設計功虧一簣，同時也把狼師繼續留在校園；應讓家長擔負起通報的責任，也就是當家長遇到不適任教師時，得直接向專審會提報，以免未來又為了校長不提報而產生紛擾，並相互推責；申評會比照教評會的設計，針對不適任教師的申訴，增加外聘委員，使未兼行政執之教師代表少於一半，出席及表決門檻則比照教評會的設計。

聯名發表新聞稿的團體包括全國家長團體聯盟、台灣家長教育聯盟、全國家長教育志工聯盟、台灣少年權益促進聯盟、台灣兒童權益聯盟、人本教育基金會、中華民國學習障礙協會、中華民國各級學校家長協會、全國高中高職家長會長協會、社團法人台灣赤子心過動症協會、台灣全國媽媽護家護兒聯盟、台灣婦少權益關懷協會、全國校長協會等、以及各地方家長團體等超過50個教育和公民團體。
 

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關鍵字：教師法,家長團體,連署,師師相護,草案

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