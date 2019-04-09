獨家合作！Samsung Pay將支援悠遊卡功能





▲Samsung Pay。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

不少民眾搭乘台北捷運都習慣使用電子票證來付款，目前可運行的包含悠遊卡、一卡通、icash2.0等等，但使用這些電子票證付款時仍必須透過實體卡片來進行付款，便利度大大降低，現在三星電子就指出該公司將與悠遊卡公司合作，讓用戶「嗶手機」就能輕鬆搭車以及完成小額付款。

據了解，其實三星電子與悠遊卡公司在去年就傳出要進行合作，三星方面近日發出媒體採訪邀請函指出，該公司將於4月11日與悠遊卡公司進行獨家合作，透過三星的Samsung Pay，讓用戶透過手機就能輕鬆搭車、完成小額付款，實現無現金的智慧生活。

台灣大哥大、悠遊卡公司及台北富邦銀行在2017年時也曾聯手發表全台首張結合悠遊卡、信用卡感應支付及自動加值三項特色的「富邦台灣大哥大手機悠遊聯名卡」，用戶只要透過 Wali 智慧錢包完成設定後，無論搭車時嗶悠遊卡，購物時刷卡消費，通通都能透過一支手機辦到，而且還支援自動加值。

而在iPhone陣營方面，雖然目前仍無法透過Apple Pay嗶進捷運等大眾運輸系統，但該服務已經和JR 東日本公司發行的電子票證西瓜卡（Suica）進行合作，只要用手機輕鬆嗶進日本電車，相信未來應該也會有更多廠商願意展開合作。