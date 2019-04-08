Fitbit與Snap聯名　每日數據達標錶面就會跳出Bitmoji表情貼圖

▲Fitbit與Snap聯名合作。（圖／Fitbit提供）



記者邱倢芯／綜合報導

穿戴式裝置品牌Fitbit與Snap今（8）日宣布合作，共同發表全球首創的錶面功能─Bitmoji動態貼圖，根據用戶健康與健身數據、活動紀錄、每日時間、天氣資訊等，隨時以趣味的方式帶領使用者邁向健康樂活、積極運動。若用戶的裝置為Fitbit Ionic與 Fitbit Versa即可免費下載。Bitmoji錶面以生動活潑的方式隨時描繪充實的生活，包括紀錄練瑜珈、慶祝達成個人目標或提醒就寢時間。

經Snap開發人員平台Snap Kit整合Fitbit與Bitmoji應用程式介面，智慧手錶能夠呈現Q版虛擬人偶，依據用戶活動、時間、天氣、個人狀態，虛擬人偶隨時變換，並同步更新至Fitbit應用程式中，促使用戶運動得更積極，生活更健康，同時在達成個人目標時也會為您喝采。Bitmoji圖庫搭載50種以上各式主題，包含：

˙全新的一天，從早安開始

˙聞「鈴」起舞，太陽曬屁股

˙每日計步達標，轉圈圈灑花

˙整天追劇，起來動一動

˙禪坐冥想時，放鬆深呼吸

˙剛下跑步機，汗流浹背

˙記錄飲食，吃得健康

˙出門帶把傘，免得淋成落湯雞

˙睡覺時間，與周公有約

˙更多隱藏版功能

Fitbit行銷長Tim Rosa表示，Fitbit產品的核心理念就是提供個人化體驗、提升用戶參與度、運動樂活。這次很榮幸與Snap合作，憑藉無限的想像力，帶給全球百萬用戶創新且可共享的工具，紀錄健康和健身狀況。這次的Fitbit x Bitmoji錶面動態貼圖，是Fitbit和Snap雙方團隊的共同成果，以全新方式鼓勵用戶動得健康、樂在其中。

Fitbit於2017年秋季推出Fitbit App Gallery，與開發社群以及Snap等知名應用程式合作，推出近3,000種智慧手錶應用程式與主題 ，用戶能隨心所欲設計個人裝置，打造獨特風格，訂下健身目標。動態更新與數據驅動錶面將用戶的目標與進度呈現於中央，有助於提醒自己朝目標前進。

Fitbit社群的好友也是另一股助力，根據Fitbit研究顯示，用戶若擁有5位以上好友，平均每日步行量可增加819步，相當於每月步行增加至少12英里 。採用全新錶面顯示，Q版人偶就像手腕上有個虛擬朋友，隨時為您加油打氣，激勵挑戰下個目標；並在達成時，以新穎有趣的互動為您喝采。

Snap公司合作夥伴副總Ben Schwerin表示，雙方公司都認為要給予大眾表達想法、分享各自特色的工具十分重要，這次的Bitmoji貼圖就是一例，採用前所未見的智慧錶面技術更是令人興奮。整合兩個平台後，雙方用戶能以獨特的方式交流，維持動力達成目標，甚至互相挑戰，激勵彼此變得更健康。

Bitmoji錶面貼圖功能可在Fitbit App Gallery下載，目前限定以下Fitbit裝置使用：新款Fitbit Versa Lite Edition、Fitbit Versa、Fitbit Versa Special Edition、Fitbit Ionic、Fitbit Ionic: adidas Edition。下載Bitmoji程式圖示後，前往Fitbit應用程式設定頁面，依指示操作Snapchat連線至Bitmoji帳號。