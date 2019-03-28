Fitbit再推春季新色　4款新品平價搶市

▲Fitibit再推出4款新品。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

國際智慧穿戴品牌Fitbit今（28）日在台灣發表了4款新品—Fitbit Versa Lite、Fitbit Inspire HR、Fitbit Inspire，以及Fitbit Ace 2；除此之外，Fitbit本次也帶來了全新升級的軟體功能，讓消費者不僅可以獲得完整的健康資訊外，亦可加入健康與健身的社群網路當中。

Fitbit Versa Lite—這是一款適合日常生活使用的智慧手錶，且是Fitbit Versa的Lite版本，這意味著這款產品定位是較為年輕、休息，以及娛樂的版本，且在外型的設計上較Fitbit Versa來得更加青春感，且顏色鮮艷、亮麗，就連錶面的顏色都會呼應錶帶的色彩。

Versa Lite也集結了Versa版本核心的健身與科技功能，包括了長時間坐臥後的走動提醒、24小時PurePulse的心率監測、睡眠階段監測、超過15種運動模式、手機訊息提醒、相對血氧含量（SpO2），以及長達4天以上的待機時間。

由於Versa Lite的定位更高CP值，因此其台幣定價為5,590元，相較於Versa的7,280元，來得更容易入手。該款產品有銀框白錶帶、銀框淺粉紫錶帶、桑椹紫錶款、海洋藍錶款，以及銀框灰黑色錶款等選擇。

不過可惜的是，由於成本上的考量，因此此款產品並沒有搭載年輕人喜愛的音樂功能。

Fitbit Inspire HR—則是高CP值的全天候心律追蹤智慧運動手環，此款手環的功能包括全天自動活動紀錄、運動、睡眠階段監測、GPS連接、呼吸放鬆引導，以及超過15種目標運動模式等；在台售價為3,490元。

Fitbit Inspire—此款產品是針對上不熟悉智慧穿戴產品，但又想要一款可輕鬆入手、高CP值運動手環的消費者。此款產品有基本的健康、健身功能，像是全天自動活動紀錄、運動和睡眠階段監測、目標慶祝、走動提醒，以及計時器和碼表程式等，可作為智慧穿戴入門的第一款產品。此款產品配有觸控螢幕、手機訊息通知，以及長達5天的待機時間；台灣售價為2,490元。

Fitbit Ace 2—針對小朋友的穿戴市場，Fitbit也不會錯過。此款產品適合6歲以上的健康運動習慣，此款產品採用全新防水設計、螢幕緩衝保護裝置，並搭配包含圖案設計在內的多款有趣兒童色彩和配件。

此外，Ace 2更推出了全新互動式、可客製化的錶面 ，激勵孩童保持活力，完成每日活動挑戰，更有色彩豐富的頭像和照片，以便孩子能夠在Fitbit應用程式中設置個性化資料。此外，家長更可以建立Fitbit家庭帳戶，瞭解與查看子女的活動情況。不過此款產品售價目前尚未公布，預計今年晚些時候才會正式對外銷售。