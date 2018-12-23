Fitbit Charge 3七天實測　除了監測健康還幫妳掌握經期數據

▲Fitbit Charge 3七天實測。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

上個月中，Fitibit在台上市了健康監測手環Charge 3，許多人都對這一類的手環非常有興趣，但卻又不知道好用與否，透過本次記者的開箱實測，或許可以給你一些參考。

首先，先來看一下Fitibit Charge 3盒內隨附的內容物，有手環本體（觸控螢幕）、錶帶兩副，以及專用充電線等；此次的錶帶有分為一般與特別版二種，而記者這次所實測的是特別版霜白色，盒中也將隨附另一副黑色手環作為替換，且Fitbit很貼心地提供兩個顏色、兩種不同長度的錶帶以供選擇。

至於在替換錶帶方面，或許有些人會怕很難換、覺得很麻煩，但實際上只要往錶帶兩側的黑色橫條按鈕輕輕地按下，就可以更換錶帶了。至於充電方式就更簡單了，你只需要用手指把充電頭兩側壓開，並對準手環與充電頭上的金屬充電點，就可以進行充電。

戴上Fitibit Charge 3 健康、睡眠、經期數據都知道

Fitbit手環產品過去就致力於健康數據的收集，基本的走路步數、心率、睡眠品質等，都是過去既有的功能；Fitbit手環中還有15種以上自設目標的運動模式、游泳追蹤 、智慧健康顯示面板、Sleep Stages和Sleep Insights功能等。

▼運動時，你可以從手錶中設定當下的運動項目，作為運動數據紀錄。（圖／記者邱倢芯攝）

不過這次特別的是，Charge 3還加入了「女性健康動態追蹤」的功能，一開始在手機APP設定中，系統會先詢問女性上一次的經期時間，而後妳就可以在裝置上隨時查看自己目前是處於安全期、排卵期、受孕期，以及下一次的經期時間。

當然妳也可以在手機應用程式當中，編輯、紀錄自己的經期時間，透過長時間的紀錄，APP還可以幫你比較過去的生理週期等，對於女性來說其實就是把過去的經期紀錄一起整合到了手環當中，相當方便。

▼透過Fitbit APP，你可以掌握每天的健康、運動數據，女性使用者還可以藉此推算出每個月經期、排卵期、受孕期等。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，Fitibit官方認為，Charge 3是目前該公司智能度最高的健身手環；因為它可以隨時保持連網卻不干擾，提供基本的智慧功能，包括延伸的智慧型手機通知、在Android平台上快速回覆（即將推出）、便利的日常應用程式，並且支援行動付款功能。

且根據官方數據，Charge 3電池續航力最長達7天；不過有趣的是，根據記者實測7天後發現，竟然還有一半的電量，但這7天當中記者也有開啟訊息通知、運動時也有開啟運動模式等，由此可知Charge 3其實相當省電。

且Fitibit其實相當「熱心」，為了鼓勵你保持良好的運動習慣，每當你達到特定的運動目標後，系統都將自動發送獎章信件給你，作為一種鼓勵。

Fitbit官方指出，Charge 3已在全台通路及主要線上通路販售，建議售價為4,990元，Charge 3一般版的兩款顏色搭配：石墨黑鋁製錶框搭配黑色手環、玫瑰金鋁製錶框搭配藍灰色手環；特別版售價為新台幣5,590元，提供玫瑰金鋁製錶框搭配薰衣草紫編織紋手環，或石墨黑鋁製錶框搭備霜白色運動手環，皆另附黑色手環。