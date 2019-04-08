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社會 社會焦點 保障人權

2辣妹鵝肉街平交道超嗨自拍　網轟「無腦」拿命開玩笑　

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記者翁伊森／嘉義報導

自拍成為近年來民眾留下美好回憶的最佳方式，但選錯地方拍照不僅是拿生命開玩笑也是愚蠢的行徑！台鐵民雄段東榮路口平交道6日中午12點半左右，兩名少女疑似於鐵道上自拍留念，嬉戲打鬧樣子被陳姓民眾拍下上傳臉書「臺鐵家族」粉絲專頁，讓大家都替她倆捏一把冷汗，民眾直呼利用鐵路拍照取景實在太危險，更有人說，拿命開玩笑也不是這樣。

▲▼ 民眾於鐵路平交道即興自拍，被轟無腦。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲兩少女於鐵路平交道即興自拍，被路過民眾轟無腦。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 民眾於鐵路平交道即興自拍，被轟無腦。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲民雄東榮鐵路平交道連接台一線省道與民雄當地鵝肉餐廳，車流量相當大。（圖／記者翁伊森翻攝）

連接台一省道及民雄鵝肉餐廳聚集地的東榮平交道，日前有民眾拍下兩名少女開心在平交道上玩自拍，危險行徑令人捏把冷汗。該平交道人車來往相當頻繁，只見兩人現場開心玩起自拍，雖在現場鐵道保全勸阻下離開，但這樣的行為看在民眾眼裡，有人覺得太無腦，也有人表示年輕人就是這樣。

台鐵方面表示，若拍照當下平交道護欄是放下狀態，民眾逗留就明顯觸法；護欄若沒放下，該情形就介於鐵路與公路可使用範圍，無法明確認定。經調閱相關影帶，該民眾現場即興拍照（未進入軌道區），在現場保全勸阻後隨即離開，並無侵入軌道也無影響當下交通。

鐵路警察局嘉義派出所丁姓所長回應，民眾當下行為僅是短暫停留，將加強勸導，無法開罰。嘉義站行車副站長朱盈慈表示，誤闖鐵路平交道大多數經勸導都會自行離去，若有惡意違規，保全都會現場蒐證，事後再依鐵路法第七十條規定開罰1至5萬元。

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關鍵字：民雄東榮平交道,鵝肉餐廳,自拍

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